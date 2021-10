Gandi: "25mila ore di presidio di Polizia Locale in 8 mesi. Monopattini? Servono regole" - BergamoNews

Bergamo. Quasi 3.800 ore di servizio delle Unità Mobili di Quartiere, 25.726 di presidio per la sicurezza nei quartieri: basterebbero questi due dati sul 2021 della Polizia Locale di Bergamo, aggiornati al 31 agosto, per comprendere quanto l'amministrazione comunale abbia deciso di potenziare il controllo del territorio.

E se l'attività delle Unità Mobili è novità fresca, con il primo servizio il 15 febbraio, il confronto anno su anno riguardo i presidi è impressionante: 1.301 ore nel 2017, 2.440 nel 2018, 6.288 nel 2019 e 2.104 del 2020, fino alle oltre venticinquemila già fatte nei primi mesi del 2021.

"Devo ammettere che gli agenti hanno dimostrato e stanno dimostrando grande professionalità, senza la quale non sarebbe possibile tutto questo - ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Sergio Gandi, ospite dell'appuntamento in streaming con 'I venerdì dello studio BNC' - Sono sempre pronti a mettersi a disposizione e dare un aiuto, non ho mai visto nessuno sottrarsi. Si sono trovati a stringere i denti nel periodo della pandemia, quando un terzo dell'organico era sempre a casa, malato o costretto allo smartworking per questioni di rispetto del distanziamento sociale. Nell'ultimo anno e mezzo si sono occupati soprattutto di controlli Covid, più di 150mila in totale, con un tasso di diligenza di cittadini e operatori commerciali altissimo. Dall'altro lato, invece, si sono impegnati personalmente nel recupero e nella distribuzione dei dispositivi di protezione individuale che, soprattutto nella fase più dura, il Comune ha acquistato e ricevuto. Spesso sono stati chiamati a ore di straordinario e l'ultimo esempio è quello di domenica 10 ottobre, con l'arrivo in città del Giro di Lombardia: un servizio che impegnerà 70 dei circa 170 agenti in organico".

Che la sicurezza sia, probabilmente, il tema che maggiormente interessa ai cittadini e impatta sulla loro vita quotidiana non è di certo un mistero, ma l'assessore Gandi rassicura sul fatto che il tema sia prioritario anche per l'amministrazione: "Ovviamente l'ultima parola sul nostro operato sta ai bergamaschi, ma per garantire la sicurezza abbiamo lavorato su una serie di innovazioni a ogni livello. Di carattere giuridico, come l'ordinanza anti alcool nella zona della stazione che non trova precedenti nella storia amministrativa della città. Di carattere tecnologico, con il telecontrollo dei varchi di accesso alla città tramite un sistema di lettura targhe in tempo reale sia in ingresso che in uscita, collegato a un 'cervellone' già funzionante in Questura, e che per essere completato necessita solo del collaudo dell'ultimo dei 10 portali. Di carattere organizzativo, con la prima unità cinofila della storia della polizia locale e le già citate Unità Mobili di Quartiere: composte da una pattuglie e un furgone con quattro agenti a bordo, passano metà giornata in un quartiere trasformandosi in un ufficio decentrato in grado di raccogliere denunce o semplici istanze dei cittadini. I dati di settembre arriveranno a breve, ma possiamo dire che per tutto il mese sono state impegnate nella zona della stazione per accompagnare la riapertura delle scuole. Si è fatto tanto, ma l'obiettivo è quello di raddoppiare l'unità cinofila e le unità mobili di quartiere".

Già, la zona della stazione. Una delle più critiche della città, è stata insieme a Piazzale Alpini, quella più "attenzionata": la strategia del Comune si è mossa sostanzialmente in due direzioni, tra controllo e riqualificazione (clicca sul nome del quartiere nell'infografica qui sotto per visualizzare il dato di ore di presidio).

"Si tratta di zone di transito che spesso diventano punti di ritrovo di persone che non hanno altri luoghi nei quali trascorrere la giornata - sottolinea Gandi - Al loro interno si verificano fenomeni complicati, differenti gli uni dagli altri, e per i quali non è possibile trovare un'unica soluzione. Abbiamo cercato, e cercheremo ancora, di mettere ordine a livello fisico, con una riqualificazione da 2 milioni di euro che ha interessato Piazzale Alpini, dandogli un'identità precisa. Poi abbiamo riportato delle funzioni all'interno dell'area: un infopoint turistico, l'Urban Center con BergamoScienza e InformaGiovani, eventi e manifestazioni con un programma di ampio respiro che quest'estate hanno dato un primo assaggio, reso impossibile dalla pandemia lo scorso anno. In piazzale Marconi, invece, abbiamo eliminato il vecchio deposito coperto delle biciclette che era stato trasformato nell'ufficio di qualcuno, sostituendolo con il deposito automatizzato. Infine, i servizi di controllo, sui quali ragioniamo quotidianamente insieme agli altri attori del tavolo prefettizio sulla sicurezza: dal maggio scorso c'è stato un incremento esponenziale sull'area, con il contrasto dei traffici illeciti come attività principale".

Non è tutto: dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza arriveranno i fondi necessari alla creazione del nuovo polo intermodale, che consentirà di dare una nuova svolta all'area della stazione ferroviaria.

"Ma consentitemi di ricordare anche un altro aspetto, del quale si parla sempre troppo poco - aggiunge Gandi - Per i più fragili che stazionano nella zona delle pensiline delle autolinee registriamo il costante intervento degli operatori del terzo settore che si occupano di loro: servono serissimi interventi di carattere sociale, affiancati da un'attività culturale".

Un'ultima battuta sul tema più caldo del momento: la regolamentazione dell'uso dei monopattini.

Mercoledì l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato ha illustrato alla Commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale il provvedimento che prevede la modifica della legge già approvata dalla Giunta regionale lo scorso mese di settembre.

Si tratta di una proposta di legge al Parlamento che prevede l’obbligo del casco, l’assicurazione per danni a terzi e possibilità di guida solo per i maggiorenni.

Solo venerdì in città si è registrato l'ultimo incidente, con un 12enne che ha investito un pedone.

"In generale sono favorevole a una stretta, con una disciplina normativa di carattere nazionale - spiega Gandi - Però senza esagerazioni, perchè il monopattino è un mezzo utile e una valida alternativa all'auto privata. Crediamo sia anche da incentivare, ma l'utilizzo deve essere consapevole. Casco e assicurazione a mio avviso sono fondamentali, mentre il divieto per i minorenni è un tema da affrontare con più delicatezza".

In città, soprattutto dopo l'arrivo di due servizi di sharing, l'utilizzo è schizzato alle stelle e le criticità non mancano: "Ce le segnalano cittadini e commercianti, soprattutto per l'uso improprio che ne viene fatto - aggiunge l'assessore alla Sicurezza - Viale Papa Giovanni XXIII e via Paglia sono le zone dalle quali ci arrivano più lamentele, ma è un fenomeno che riguarda tutta la città. Noi facciamo controlli specifici, pur essendo complicato per gli agenti di Polizia Locale: dall'inizio dell'anno al 30 settembre abbiamo elevato 204 sanzioni, mentre in tutto il 2020 erano state 187. Chi va sul marciapiede, chi li utilizza in modo sbagliato, chi viaggia in due. Ma vogliamo andare oltre la semplice multa: da un lato vorremmo che chi viola una norma venga anche inibito temporaneamente all'uso, tramite ordinanza per i mezzi privati e tramite accordo con le società di noleggio per quelli in sharing. E dall'altro stiamo per diffondere una campagna di educazione curata dalla Polizia Locale che spazierà dai social network ai più tradizionali messaggi su strada. Lo strumento, ripeto, è ottimo: va però disciplinato educando anche gli utenti".

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!