Covid, in Lombardia 5 decessi e 284 contagi: 27 a Bergamo - BergamoNews

In Lombardia sono 284 i nuovi positivi (ieri 293) al coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte di 65.113 tamponi effettuati. È quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile.

Ci sono stati 5 decessi (ieri 3), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 34.083.

Le persone ricoverate con sintomi in Lombardia sono 339 di cui 57 in terapia intensiva (ieri erano 60), mentre in isolamento domiciliare ci sono 8.578 soggetti.

Gli attualmente positivi in totale nella nostra regione sono 8.974 (+23).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 94, Brescia 39, Varese 34, Monza e Brianza 17, Como 5, Bergamo 27, Pavia 17, Mantova 6, Cremona 10, Lecco 5, Lodi 6, Sondrio 4.

