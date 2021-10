Alzano, spacciava cocaina nel giardino di casa: arrestato 42enne - BergamoNews

Alzano Lombardo. Venerdì sera i militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno tratto in arresto un 42enne originario del Marocco per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad Alzano Lombardo, i Carabinieri della locale Stazione, durante uno specifico servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un soggetto, già gravato da diversi precedenti, sorpreso a spacciare cocaina.

I Carabinieri hanno notato uno strano via vai di persone da una via nel centro di Alzano e, dopo aver osservato bene cosa stesse accadendo, hanno sorpreso l’uomo a spacciare cocaina dall’interno del giardino condominiale dove abitava.

Giunti sul posto, lo spacciatore, vedendo i militari, ha tentato di disfarsi di quanto in suo possesso, ovvero una busta di plastica contenete 5 involucri per un totale di circa 35 grammi, che è stata poi recuperata dai Carabinieri.

Condotto in caserma, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto in attesa del giudizio direttissimo.

