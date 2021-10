Alla Fiera di Bergamo più di 3.000 neo dottori "a distanza" per la consegna dei diplomi di laurea - BergamoNews

Una giornata di gioia e serenità, sabato 9 ottobre, per celebrare insieme – dopo i difficili mesi della pandemia con lezioni ed esami a distanza – la consegna dei diplomi di laurea: questo il significato del “Graduation Day 2021” organizzato dall’Università degli studi di Bergamo alla Fiera di Bergamo.

Dopo aver scelto l’anno passato il Lazzaretto di Bergamo, dove nel 1630 le autorità dell’epoca ospitarono le persone che avevano contratto la peste, che causò più di 55mila morti, quest’anno come simbolo di ciò che è avvenuto in risposta a tale evento, la ripresa, la voglia di guardare avanti, la rinascita, ha spinto il Rettore a scegliere la Fiera di Bergamo, trasformata fino allo scorso 30 agosto in presidio ospedaliero di lotta contro il Covid.

Migliaia i giovani che hanno partecipato alla cerimonia pubblica di consegna dei diplomi di laurea, forte segnale di ritorno alla normalità.

“Una cerimonia pensata per tutti coloro che – per ragioni sanitarie – non hanno potuto scegliere se laurearsi in presenza o meno e hanno dovuto discutere la tesi a distanza e che – ha spiegato il rettore Remo Morzenti Pellegrini – abbiamo fortemente voluto per permettere ai nostri studenti di ricevere il diploma di laurea magistrale o triennale di persona, festeggiandolo con i docenti e compagni di corso. Una giornata nata per rispondere alla richiesta dei nostri studenti e che rivolgiamo a loro come forma di ringraziamento per il senso di responsabilità dimostrato: i nostri universitari, in questi due anni, si sono adattati a lezioni, esami e discussione della tesi di laurea a distanza, con grande spirito propositivo e di comunità. Fortunatamente la situazione pandemica è migliorata, rendendo possibile non solo questo evento ma anche il ritorno a frequentare dal vivo corsi ed esami. Continuiamo tuttavia a tenere alta l’attenzione così da poter vivere con serenità e gioia giornate insieme come quella appena trascorsa”.

L’evento infatti, per evitare assembramenti, è stato suddiviso in quattro turnazioni, due al mattino (alle ore 9.00 e alle ore 11.00) e due al pomeriggio (alle ore 14.00 e alle ore 16.00) e senza la possibilità di portare accompagnatori.

Ogni cerimonia, della durata di un’ora, ha visto i saluti introduttivi del rettore e si è conclusa con la consegna dei Diplomi di laurea magistrale o triennale agli oltre 3.000 studenti laureati a distanza nelle sessioni da ottobre 2020 a luglio 2021.

Hanno partecipato alla giornata di cerimonia il direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali, Marco Lazzari, la direttrice del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate, Giovanna Barigozzi, il direttore del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione, Matteo Kalchschmidt, la direttrice del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Rossana Bonadei, il direttore del Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione, Franco Giudice, la vice direttrice del Dipartimento di Scienze aziendali, Cristiana Cattaneo, il direttore del Dipartimento di Scienze economiche, Gianmaria Martini e la direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Elisabetta Bani.

“A nome di tutti gli studenti coinvolti – sottolinea Michela Agliati, presidente della Consulta degli studenti – ringrazio il Rettore per l’organizzazione di questa cerimonia che abbiamo chiesto perché è assolutamente necessario vivere e celebrare il giorno della laurea per far vivere un giorno così significativo a conclusione del percorso di studi”.

La giornata di festa, oltre che da gioia e serenità, è stata contrassegnata anche da momenti di allegria grazie al comico bergamasco Omar Fantini che ha intrattenuto i neo dottori.

