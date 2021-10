Torna “Bergamo – Terra del volontariato”, un premio alla solidarietà bergamasca. - BergamoNews

Dici Bergamo e pensi alla Città dei Mille..e più volontari. Proprio come la trama di un tappeto, il volontariato in città e provincia unisce, sostiene e struttura l’insieme dei fili delle relazioni. È sempre stato lì, la pandemia non ha fatto altro che mostrarne le sfumature più vivide. E proprio per premiare coloro che si sono distinti nel corso del 2021 per la propria attività e che hanno contribuito a diffondere la cultura della solidarietà, torna anche quest’anno “Bergamo – Terra del Volontariato“, riconoscimento alla sua terza edizione promosso da Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo (CSV), L’Eco di Bergamo, Fondazione della Comunità Bergamasca e Provincia di Bergamo.

Cinque le categorie a cui viene assegnato, ai vincitori una targa di riconoscimento e un buono acquisto del valore di 1.000 euro spendibile in materiali di consumo, beni di prima necessità e di formazione utili per poter continuare a svolgere l’attività di volontariato. Tra le categorie (Associazione socia di CSV, Volontariato bergamasco, Volontariato giovanile e Cuore bergamasco), c’è anche il Premio in memoria di Carlo Vimercati che vuole ricordare il fondatore e storico presidente della Fondazione della Comunità Bergamasca scomparso nell’agosto 2019: in questa categoria possono essere candidate tutte le associazioni che nel corso dell’anno hanno ricevuto un finanziamento da parte della Fondazione all’interno dei bandi territoriali del 2021, rispondendo in modo efficace ai bisogni del territorio.

“È un piacere partecipare alla terza edizione di “Bergamo – Terra del volontariato”, perché questo premio valorizza l’impegno della nostra città, candidata a essere la prima Capitale italiana del volontariato nel 2022”, ha commentato Osvaldo Ranica, Presidente Fondazione della Comunità Bergamasca. “Riconosce lo spirito di servizio di cittadini, enti e associazioni che contribuiscono a diffondere la filantropia e la cultura della solidarietà nel nostro territorio, e possiamo dire che ci inorgoglisce anche perché una delle benemerenze è dedicata alla memoria di Carlo Vimercati, già presidente della nostra Fondazione, istituzione che continua a fare della promozione del dono la sua vera missione”.

C’è tempo fino al 15 novembre per presentare la candidatura. Possono farlo singoli cittadini, associazioni, enti, istituzioni di tutta la provincia di Bergamo compilando il modulo che si trova online anche sul sito fondazionebergamo.it

Per maggiori informazioni: comunicazione.bergamo@csvlombardia.it oppure tel. 035.234723.

Il premio sarà consegnato ufficialmente il 5 dicembre 2021, Giornata Internazionale del Volontariato.

