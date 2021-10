Post pandemia: allarme dell'Unicef sulla salute mentale dei ragazzi - BergamoNews

Domenica 10 ottobre è la Giornata Mondiale della Psicologia. Ci ho pensato in queste mattine quando mi è capitato di ritrovarmi seduta sugli autobus accento adolescenti e giovani e orecchiare i loro discorsi su scuola e università. Interrogazioni, verifiche, professori restano le parole chiave come se nulla fosse realmente cambiato rispetto agli anni scorsi.

Guardando meglio gli studenti però non ho potuto non riflettere sui dati del nuovo rapporto Unicef e sul forte allarme lanciato circa la loro salute mentale. I costi psicologici della pandemia sono infatti stati stimati da un sondaggio di Unicef e Gallup in 21 Paesi del mondo portando alla luce risultati drammatici.

Tra i 10 e i 19 anni più di un adolescente su sette è affetto da un disturbo mentale diagnosticato, in particolare di tratta di depressione o disturbi legati all’ansia ed anche la fascia giovanile 15-24 anni non offre dati rassicuranti. Infatti, un giovane su cinque ha dichiarato di sentirsi sempre più disinteressato a qualsiasi attività scolastica ed extra scolastica, si tratta dell’anedonia un chiaro sintomo della depressione che nel peggiore dei casi porta al suicidio di cui ogni anno si registrano 46.000 casi, circa uno ogni 11 minuti.

Di fronte a questa situazione, il direttore dell’Unicef ha accusato i governi di spendere troppo poco per gli interventi sul benessere psicologico, si stima infatti che solo il 2% dei fondi governativi sia destinato alla salute mentale. Si tratta di un’accusa e allo stesso tempo un appello al quale è difficile non aderire immaginando il futuro di queste generazioni alle quali la pandemia ha cambiato radicalmente la vita, soprattutto a Bergamo dove l’accesso ai servizi di salute psicologica è aumentato radicalmente anche tra i giovanissimi.

Sappiamo molto bene però che accedere a questi servizi è sempre complicato proprio perché sottofinanziati; per questo un’importante risorsa per il nostro territorio è il nuovo servizio psico- pedagogico a scuola istituito grazie alle modifiche alla legge regionale 19/2007. In tutti gli istituti scolastici lombardi sarà inclusa la psicologia scolastica con l’obiettivo di prevenire il disagio psicologico, promuovere il benessere psico-fisico e supportare gli studenti, le famiglie e il personale scolastico. Tutto questo potrà avvenire direttamente a scuola, nella piena riservatezza e gratuitamente.

Chiedere aiuto non dovrebbe mai essere motivo di vergogna o senso di inadeguatezza, ma anzi il primo passo verso un percorso di consapevolezza e rinascita. Per questo motivo per la giornata nazionale della psicologia abbiamo deciso di parlare di chi rappresenta il nostro futuro e di come possiamo prendercene cura.

