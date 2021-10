Marcia della Pace: sei pullman in partenza da Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Sono sei i pullman che partiranno da Bergamo in direzione Perugia sabato sera, carichi di persone che hanno deciso di affidarsi alle varie organizzazioni per partecipare alla Sessantesima Marcia per la Pace.

“È tempo di ricominciare a lavorare per la pace: la cura è il suo nuovo nome”: parte da questa premessa, che è anche un appello rivolto a tutti i cittadini, l’edizione 2021 della Marcia Perugia Assisi.

Si svolgerà domenica 10 ottobre, con inizio alle 9: il corteo partirà dai Giardini del Frontone, a Perugia, per concludersi alle 15 alla Rocca Maggiore di Assisi.

Anche quest’anno, com’è ormai tradizione, da Bergamo partiranno diversi bus – saranno tre, già completi – messi a disposizione da CGIL e CISL in collaborazione con la Rete della Pace, il Coordinamento Provinciale Bergamasco Enti Locali per la Pace e con la Caritas. Si parte nella serata di sabato 9 ottobre alle 23.45 dal parcheggio in via Spino, dietro alla COOP di Bergamo, vicino al casello.

Altri tre autobus sono stati organizzati dalla Comunità di San Fermo, dalla Fondazione Istituti Educativi di Bergamo e dal Gruppo di Cammino di Ranica.

Il prossimo decennio sarà “decisivo per fermare il cambiamento climatico, impedire una nuova guerra mondiale, uscire dalla crisi sociale ed economica, effettuare la transizione ecologica, ma anche per democratizzare la rivoluzione digitale e prevenire nuove grandi migrazioni”, scrive il Comitato nazionale degli organizzatori.

Le sfide, dunque, sono enormi, e riguardano tutti. Ecco perché lo slogan scelto è “I care” – proprio come sosteneva Don Milani – con il significato di: “Mi interessa, mi assumo la responsabilità” di quello che accade nel mondo. L’edizione 2021 della Marcia, visto anche il motto scelto, sarà dedicata a Gino Strada, il fondatore di Emergency scomparso agosto.

