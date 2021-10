John Rambo, Maze Runner - Il labirinto o Va dove ti porta il cuore? La tv dell'8 ottobre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 8 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S.”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Regola 91”: la squadra si adopera per scagionare Bishop dall’accusa di aver utilizzato metodi discutibili in un’operazione condotta dieci anni prima dall’NSA per catturare un leader di Al-Qaeda.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Vivere”; su Italia1 alle 21.15 “John Rambo”; su Rai4 alle 21.20 “Maze Runner – Il labirinto”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Và dove ti porta il cuore”; su Iris alle 21.40 “Il texano dagli occhi di ghiaccio”; e su Italia2 alle 21.10 “Ma”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night – Tiepolo 2. La storia – Resurrezione”. Una linea di continuità attraversa la storia dell’arte. Se Caravaggio era celebrato come il nuovo Giorgione, Tiepolo appare come il nuovo Veronese. A seguire, “Leoncillo”, Leoncillo Leonardi, un uomo che dedica l’intera sua vita all’arte, lasciandoci sculture immense e sofferte.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!