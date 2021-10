Dodicenne in monopattino investe un pedone e finisce contro un'auto in corsa - BergamoNews

Bergamo. Incidente tra un pedone, un monopattino e un’automobile nella mattinata di venerdì in via dei Caniana.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, anche se la dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Bergamo, intorno alle 8.50 il pedone è sceso dal marciapiede per andare a prendere la propria automobile quando è stato investito da una ragazzina di 12 anni a bordo di un monopattino. La giovane si sarebbe poi sbilanciata finendo contro una vettura che stava passando proprio in quel momento.

Sia il pedone che la dodicenne sono caduti a terra, il primo non ha riportato ferite, mentre per la seconda è stato necessario l’intervento del 118. La ragazzina è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni in codice verde.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!