Brucia il frigorifero, famiglia intossicata - BergamoNews

Martinengo. Brucia il frigorifero e causa un principio di incendio in un appartamento di Martinengo, intossicando una famiglia.

Erano le 6.50 di mattina, quando una famiglia residente in via Trieste, si è svegliata per l’intenso fumo che proveniva dalla cucina.

I tre componenti sono andati a controllare cosa stava succedendo e si sono accorti che il frigorifero aveva preso fuoco, probabilmente a causa di un cortocircuito. Così sono subito usciti dall’appartamento ed hanno chiamato i vigili del fuoco.

Sul posto una squadra dei volontari del distaccamento di Romano di Lombardia, i carabinieri della locale stazione e due ambulanze.

Mentre i vigili del fuoco spegnevano le fiamme e bonificavano l’abitazione, le tre persone intossicate dal fumo sono state portate in ospedale per i dovuti controlli.

