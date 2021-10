Ultima chiamata per i futuri amministratori di condominio - BergamoNews

Ultima chiamata per potersi iscrivere al 24° corso abilitante alla professione di amministratore condominiale ai sensi del DM140/2014 ed intraprendere la carriera di amministratore condominiale. Il corso che inizierà il 12 ottobre 2021 si svolgerà in presenza nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 21.00, oltre che alcuni sabati dalle ore 09.00 alle ore 13.00, alla sede ANACI Bergamo (nel rispetto dei dettami dati dai DPCM misure anticovid) per i residenti nella provincia bergamasca con la possibilità di seguire alcune lezioni in via telematica, mentre on line per chi proviene da fuori provincia.

Con il Decreto del Ministero della Giustizia nr 140 del 13 agosto 2014 è stato sancito l’obbligo per tutti coloro che ambiscono ad intraprendere la professione dell’amministratore condominiale, di frequentare e superare l’esame finale di un corso formativo della durata almeno di 72 ore, di cui 1/3 di esercitazione pratica, che contenga moduli didattici attinenti le materie di interesse dell’amministratore, quali: l’amministrazione condominiale; la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi; le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali; i diritti reali, specialmente al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia; la normativa urbanistica, in special modo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l’esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche; i contratti, in particolare quello d’appalto ed il contratto di lavoro subordinato; le tecniche di risoluzione dei conflitti; l’utilizzo degli strumenti informatici; la contabilità. Il corso organizzato da ANACI Bergamo comprende tutti i moduli richiesti dal DM140/2014 e prevede un numero di ore maggiore rispetto a quanto stabilito dalla norma per fornire maggiori approfondimenti.

L’ottenimento dell’attestato di superamento dell’esame finale del corso di aggiornamento e di formazione è requisito fondamentale per continuare/iniziare ad esercitare la professione dell’amministratore di condominio, poiché senza di esso la nomina è nulla.

Oltre ai su indicati corsi per iniziare ad esercitare la professione dell’amministratore di condominio è necessario possedere anche i requisiti previsti dall’art. 71 bis disp. att. c.c.. In particolare: il godimento dei diritti civili; non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non essere interdetti o inabilitati; non avere il nome annotato nell’elenco dei protesti cambiari; aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il responsabile scientifico di ANACI Bergamo è l’avvocato Marina Figini che è anche coordinatrice di II livello del Centro Studi ANACI Nazionale; i docenti dei corsi sono tutti membri del Centro Studi ANACI Bergamo di comprovata onorabilità e professionalità nel campo condominiale, come richiesto dal DM140/2014.

Ringraziamo DUFERCO ENERGIA SPA,fornitore di GAS ed ENERGIA ELETTRICA a livello nazionale e partner di ANACI Bergamo per il sostegno nella realizzazione del corso di formazione.

La segreteria è a disposizione per ulteriori informazioni e per la gestione dell’iscrizione, da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 al n. di telefono 035235743 o inviando una mail a anaci.bergamo@anaci.it

