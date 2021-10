Poste Italiane cerca portalettere a Bergamo, i sindacati: “Sempre e solo a tempo determinato” - BergamoNews

Poste Italiane ricerca in provincia di Bergamo portalettere da inserire nel proprio organico con contratto a tempo determinato.

Per potersi candidare serve collegarsi alla sezione Carriere del sito istituzionale di Poste https://www.posteitaliane.it e inserire il proprio curriculum vitae. All’interno della sezione sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione che scade il 12 ottobre.

I candidati saranno assunti a decorrere da ottobre 2021, in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, consegna raccomandate, documenti ecc.) nell’area territoriale di propria competenza.

“Sono sempre e solo tempi determinati”, commenta Rossana Pepe, segretaria generale Slp Cisl Bergamo. Ci sono in vista anche 8 assunzioni di personale part time agli sportelli, ma secondo la sindacalista, anche se avesse successo la ricerca, “ la situazione non è certo pronta a cambiare: ci sono state le sportellizzazioni previste, ma il territorio è ancora alla frutta. Gli uffici con doppi turni non hanno ancora aperto proprio perché la carenza di personale rimane mostruosa. Ora questi ragazzi che verranno messi agli sportelli, dovranno fare almeno un mese e mezzo di formazione, e di conseguenza il servizio non potrà essere certo coperto come dovrebbe. Speriamo ci siano altre assunzioni, sennò il sistema Poste in provincia di Bergamo non uscirà da questa crisi”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!