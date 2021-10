Manodopera e manutenzioni industriali tra le principali richieste degli ultimi mesi, vale lo stesso per te? - BergamoNews

In questo periodo storico la richiesta di lavoro e relative offerte di lavoro sono molto alte ma, al contrario, la disponibilità di tecnici e operatori molto bassa.

Per questo motivo da diversi mesi collaboriamo con diverse aziende sul territorio del nord Italia per diverse lavorazioni, principalmente:

– spostamento di impianti interni alla produzione

– smontaggio e montaggio di macchinari

– svuotamento di aree produttive e/o trasloco delle stesse

– manutenzioni di macchinari industriali

Le manutenzioni sono state al centro degli ultimi due mesi. Solitamente agosto e settembre come dicembre sono i mesi prescelti dalle aziende per eseguire le manutenzioni sulle linee di produzione.

E tu, stai facendo manutenzione sulle tue linee di produzione? Evita il fermo linea!

In azienda ci occupiamo inoltre di tutto il settore scaffalature e ispezioni UNI-EN 15635

Forniamo, smontiamo e montiamo scaffalature industriali di ogni tipo e portata al fine di allestire, rimodulare o creare magazzini verticali al massimo della loro efficienza.

Il settore industria non è l’unico toccato da un grosso incremento in questi mesi, anche il settore della GDO sta portando avanti grandi investimenti sul territorio Italiano.Per la GDO ci occupiamo quindi di allestimenti, montaggio e smontaggio scaffalature, sgomberi. Montaggio totem pubblicitari e/o box carrelli e insegne.

Vuoi saperne di più? www.formentimr.com | info@formentimr.com oppure 0350434558

