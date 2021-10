Il Palazzetto dello Sport si tinge di rossoblu per la presentazione del Volley Bergamo 1991 - BergamoNews

In un Palazzetto dello Sport di Bergamo gremito e in festa è andata in scena mercoledì 6 ottobre la presentazione ufficiale del Volley Bergamo 1991. Hanno assistito all’evento gli appassionati di pallavolo, la calda tifoseria organizzata (la Nobiltà Rossoblu), le giovani ragazze del Volley Bergamo Celadina e gli addetti ai lavori.

A presentare la serata è stata una madrina d’eccezione, l’ex giocatrice della Foppapedretti Leo Lo Bianco, campione del mondo, due volte campione d’Italia e tre volte campione d’Europa. Queste le parole della palleggiatrice: “In questo palazzetto ho vissuto delle emozioni incredibili, la società ha attraversato dei momenti bui ma ora tutto si è sistemato. Sono molto orgogliosa di aver giocato qui”.

Durante la presentazione è stata anche svelata la prima maglia da gara targata Volley Bergamo 1991 con la particolarità di una sponsorizzazione diversa per ciascuna giocatrice. L’esordio in campionato avverrà con la nuova casacca domenica 10 ottobre alle ore 17 tra le mura amiche contro Trento.

Nel corso dell’evento è intervenuto l’amministratore delegato Andrea Veneziani: “E’ un momento importante, è un sogno che sta iniziando a prendere il volo proprio come la fenice che è indicata sullo stemma. Tutte le figure che circondano questa società, i soci e gli sponsor hanno permesso di continuare la storia della pallavolo a Bergamo. Ora il nostro sogno ulteriore è tornare a vincere”. Poi ha proseguito con un appello ai tifosi: “Stateci vicini perchè non sarà facile, come non lo è stato negli ultimi anni”.

Subito dopo è stata la volta del Presidente Chiara Rusconi che non ha nascosto la sua emozione: “Sono contenta perchè finalmente siamo tornati al palazzetto. Per me è importante che la pallavolo entri nelle case dei bergamaschi. Ringrazio la famiglia Foppapedretti, hanno portato la squadra in Serie A e hanno scritto la storia di questo sport”.

Presente anche il sindaco Giorgio Gori che ha voluto supportare il progetto, i due vicepresidenti Paolo Bolis e Stefano Rovetta. In seguito sono state chiamate in causa e acclamate del pubblico le atlete. La prima a scaldare il cuore dei tifosi è stata il capitano Sara Loda: “Sono emozionata nel rivedere la gente sugli spalti. Questo gruppo ha voglia di rinascita, di divertire e divertirsi. Non vedo l’ora di iniziare, le mie compagne sentiranno presto il calore del pubblico e sarà una sensazione unica”.

In conclusione è arrivato il turno del coach Lino Giangrossi che ha fatto vedere tutta la sua carica alla squadra: “E’ un onore essere qui, daremo in campo tutto quello che abbiamo e faremo anche qualcosa in più per farvi vivere una stagione importante.Voglio ringraziare chi mi ha dato questa opportunità, le ragazze per il lavoro splendido fatto in queste settimane e soprattutto i tifosi”

Nel finale è stato presentato anche il nuovo inno ufficiale, “Voglia di vincere”, un omaggio della Nobiltà Rossoblù che accompagnerà tutte le gare casalinghe.

