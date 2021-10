Champions, per Manchester-Atalanta in vendita 2mila biglietti: come acquistarli - BergamoNews

Per la partita di Champions tra Manchester United e Atalanta, in programma mercoledì 20 ottobre alle 21 allo stadio Old Trafford, saranno messi in vendita 2.000 biglietti del settore ospiti.

I tagliandi saranno acquistabili online sul sito Vivaticket (https://atalanta.vivaticket.it/) dalle 12 di venerdì 8 ottobre alle 19 di domenica 10 ottobre (fatta salva chiusura anticipata della vendita per esaurimento dei posti).

La procedura di acquisto online genererà un documento stampabile che dovrà poi essere obbligatoriamente presentato presso la biglietteria del Gewiss Stadium di viale Giulio Cesare appositamente aperta venerdì 15 e sabato 16 dalle 12 alle 19.

Il documento generato online sarà sostituito con il titolo d’ingresso allo stadio fornito dal Manchester United e valido per l’accesso al Settore ospiti.

Per ritirare il biglietto si dovranno esibire: un documento generato attraverso l’acquisto online o un documento di riconoscimento in corso di validità (passaporto o carta d’identità, non sarà considerata valida la patente) e la sua fotocopia fronte/retro.

Sarà consentita la delega per il ritiro del tagliando. Chi ritira dovrà presentare: documento generato attraverso l’acquisto online; delega dell’acquirente (delegante); copia fronte/retro del documento di riconoscimento dell’acquirente (delegante); copia fronte/retro del documento di chi ritira (delegato).

Coloro i quali non convertiranno il proprio documento di acquisto nel biglietto, nei termini e secondo le modalità sopra riportate, non avranno alcun diritto di ricevere in un secondo momento il tagliando per il settore ospiti dello stadio Old Trafford né al rimborso. Il documento di acquisto generato online è incedibile e non rimborsabile. Costa 54 euro, più la commissione di servizio di Vivaticket per la transazione online. Ogni persona può acquistare al massimo due biglietti, inserendo i dati anagrafici di ciascun titolare.

