Brembo conquista Gran Turismo: le sue pinze frenanti nel più iconico videogames di motori - BergamoNews

Stezzano. Polyphony Digital Inc., software house che sviluppa la serie Gran Turismo™ per Playstation® dal 1997, ha scelto Brembo, leader nella progettazione e produzione di impianti frenanti, come partner tecnico ufficiale di Gran Turismo™ 7, disponibile per console PS4™ e PS5™, a partire dal 4 marzo 2022.

Brembo metterà a disposizione dei giocatori i suoi prodotti UPGRADE, nel Tuning Shop di Gran Turismo™ 7, il negozio virtuale dove potenziare le prestazioni della vettura.

In questo ambiente il videogiocatore potrà iniziare sostituendo i dischi freno di primo impianto con quelli della gamma Sport e, progredendo nel videogioco, far evolvere la propria auto con diversi sistemi frenanti Brembo, arrivando fino ai prodotti più performanti e distintivi per vetture stradali, tra cui i dischi freno in Carbonio Ceramico e le pinze GT|BM, disponibili in 8 colori diversi.

“Siamo particolarmente orgogliosi di portare l’unicità dei sistemi frenanti Brembo all’interno di Gran Turismo™, il più iconico videogame di simulazione di guida, che in quasi 25 anni è arrivato ad appassionare milioni di gamer di tutto il mondo – ha sottolineato Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di Brembo – Per Brembo questa partnership rappresenta una straordinaria opportunità di dialogare con le nuove generazioni coerentemente alla nostra vision ‘Turning Energy into Inspiration’. Dall’asfalto della pista, le prestazioni e il design dei nostri impianti oggi entrano a far parte anche del mondo virtuale di Gran Turismo™, con l’ambizione di esaltare ancora di più l’esperienza di gioco, così come nella realtà avviene per l’esperienza di guida”.

“Anche prima del debutto di Gran Turismo, nel 1997, Brembo era per me un marchio di riferimento – ha dichiarato Kazunori Yamauchi, Presidente di Polyphony Digital Inc. e Produttore della serie Gran Turismo™ – All’epoca, come automobilista appassionato, avevo spesso problemi di fading con i freni. Questo perché la maggior parte delle auto di serie, ad esclusione di alcune, non era dotata di impianti all’altezza della potenza e del peso dell’auto. Ho sempre considerato Brembo affidabile in pista e ho sempre avuto, di conseguenza, un legame con questa azienda. È quindi un piacere annunciare questa partnership tra Gran Turismo e Brembo, un vero marchio ad alte prestazioni”.

Brembo da 60 anni è leader nella progettazione e produzione di impianti frenanti con innovativi contenuti tecnologici, di design e dalle elevate prestazioni.

I suoi prodotti di qualità e provata efficienza sono utilizzati sulle auto e moto di serie e su quelle da competizione, che partecipano ai più famosi campionati mondiali.

Il profilo e i valori di Brembo saranno visibili nel Brand Central di Gran Turismo™ 7. I 60 anni di storia dell’azienda verranno presentati nel Museo del Brand Central. Inoltre, Brembo sarà visibile con il suo marchio sui circuiti presenti nel videogioco.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!