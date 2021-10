L'ex pm Carmen Pugliese si è sposata con il comico Carlo Bianchessi - BergamoNews

Bergamo. L’ex pubblico ministero della procura di Bergamo Carmen Pugliese, ora opinionista della trasmissione Quarto Grado, si è sposata martedì con Carlo Bianchessi, comico della trasmissione Colorado.

Arrivata davanti alla chiesa di Sant’Alessandro in Colonna a Bergamo su una limousine Rolls Royce, la sposa è stata accolta tra gli applausi da tutti gli invitati.

Diversi i comici colleghi di Bianchessi, tra cui Enrico Beruschi, Francesco Salvi, il Mago Forest e Leonardo Manera. Tra gli amici anche l’ex pm Antonio Di Pietro, l’ex procuratore di Bergamo Adriano Galizzi, il presidente del Tribunale di Brescia Vittorio Masia, Angelo Tibaldi presidente del Tribunale di Lodi, l’ex questore Girolamo Fabiano, l’ex Generale del Ris Luciano Garofano, l’ex presidente del Tribunale di Bergamo Ezio Siniscalchi, l’ex presidente della Provincia Valerio Bettoni, il sindaco Giorgio Gori e numerosi magistrati attualmente in servizio in Procura e al Tribunale di via Borfuro.

La cerimonia, accompagnata dalle note dell’organo suonato dal direttore d’orchestra Gianluigi Dettori, ex pm a Bergamo e ora giudice a Cagliari, è stata ufficiata dal vescovo Francesco Beschi.

La sposa, in un elegantissimo abito bianco, prima dell’ingresso in chiesa ha ricevuto dal suo futuro marito un bouquet di orchiedee.

Dopo la celebrazione i coniugi Bianchessi sono stati accolti sul sagrato da una pioggia di petali di seta. Insieme ai loro invitati hanno poi festeggiato al ristorante Convento dei Neveri di Bariano.

