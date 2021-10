Italia-Spagna, La signora dello zoo di Varsavia o Hanna? La tv del 6 ottobre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 6 ottobre RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio fra Italia e Spagna, valida per la semifinale della Nations League. Telecronaca di Aberto Rimedio, Dario Di Gennaro, Alessandro Antinelli.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “L’ispettore Coliandro”. Un noto gallerista viene trovato morto: all’apparenza si tratta di un suicidio, ma sua sorella, l’algida Francesca, non è convinta. Nonostante l’iniziale antipatia, la donna si rivolge a Coliandro…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 “Zona bianca”, con condotto da Giuseppe Brindisi.

Su La 7 alle 21.15 spazio a “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “La signora dello zoo di Varsavia”; su Italia 1 alle 21.15 “Tu la conosci Claudia?”; su Rai4 alle 21.20 “Hanna”; su La7D alle 21.30 “Tootsie”; su La5 alle 21.05 “Una ragazza e il suo sogno”; su Iris alle 20.55 “Steve Jobs”;

Su Rai5 alle 21.15 proporrà “In scena MiTo 2021: I futuri della musica”. Un viaggio attraverso i concerti di MITO SettembreMusica 2021 alla scoperta dei compositori di ieri e di oggi che hanno avuto il coraggio di guardare al futuro, sfidando il tempo con la loro musica.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Fire force”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

