Camper, van e roulotte: "on the road" con un clic, grazie al Centro Caravans Barassi - BergamoNews

Il modo migliore per vivere una vacanza on the road, sia d’inverno che d’estate, è quello di viaggiare a bordo di un camper. Per riuscire a partire in totale relax e godersi appieno la vacanza, è importante scegliere un camper affidabile dotato di tutti i comfort, come quelli che si possono trovare al Centro Caravans Barassi di Monza.

Con oltre 40 anni di attività nel settore, il Centro sceglie solo il meglio per i propri clienti, affidandosi da sempre ai grandi marchi italiani ed europei come Roller Team, Dethleffs, Pössl (di cui è rivenditore in esclusiva per le province di Milano e Monza), VAN Tourer, Tourne, Etrusco, Crosscamp, Roadcar e Campster.

Proprio quest’anno il parco veicoli del Centro Caravans Barassi ha aperto le porte anche a due nuovi grandi brand: Adria e SunLiving.

Disponibili online tantissimi modelli di veicoli: camper nuovi, camper usati, ma anche van nuovi, camper puri usati, roulotte nuove e roulotte usate. Tutti i veicoli di seconda mano sono ricondizionati e sottoposti ad oltre 80 controlli tecnici prima della vendita, in modo da garantire la massima sicurezza, performance e qualità.

Tra i camper del Centro Caravans Barassi troviamo i mansardati, i semintegrali e i motorhome, ciascuno risponde a specifiche esigenze della famiglia, mentre tra i van troviamo i furgonati più innovativi del settore, pensati per adattarsi sia alla vita in città, che alle vacanze en plein air. Tutti i veicoli nuovi hanno una garanzia di 7 anni e la possibilità di pagarli con finanziamento fino a 150 rate a tassi agevolati. Infine, è possibile anche accessoriare il proprio mezzo con diversi optional per rendere ogni acquisto, perfetto per il cliente.

In questa grande concessionaria camper di Monza, i clienti possono trovare sempre tante novità e offerte. Per restare sempre aggiornati, è possibile consultare il sito e tutti i loro canali social, dove si trova una panoramica dei singoli modelli con tutte le specifiche dei mezzi e tante informazioni utili per gli appassionanti delle vacanze en plein air con tanti contenuti dedicati alle news di settore e ai viaggi.

Di particolare importanza è anche la sezione dedicata al noleggio camper, dove è possibile selezionare le date del proprio viaggio, scegliere tra i veicoli disponibili, selezionare gli optional e, una volta visualizzato il prezzo del noleggio, procedere con la propria prenotazione.

Anche grazie a questo sistema, il servizio clienti del centro è il migliore in Italia secondo il marchio McRent. Inoltre, l’assistenza telefonica è attiva 24h su 24h tutti i giorni della settimana, la cancellazione è gratuita, possibilità di finanziamento e soprattutto, i veicoli messi a disposizione dal Centro Caravans Barassi per il noleggio sono esclusivamente camper nuovi.

Se stai cercando un camper, un furgone camperizzato o una roulotte, ti invitiamo a visitare il parco veicoli del Centro Caravans Barassi di Monza, in Viale Lombardia 254, e a seguire gli aggiornamenti della concessionaria sui social e su YouTube.

Sabato 9 e domenica 10 ottobre il Centro Caravans Barassi ha organizzato un Open Day Multimarca, un evento esclusivo che si terrà proprio nel parco veicoli brianzolo, durante il quale verrà presentata l’intera gamma di camper, van e roulotte che montano la meccanica 2022.

Puoi scoprire, insieme alla tua famiglia, gli 11 marchi e gli oltre 280 veicoli disponibili, prenotabili e a breve in pronta consegna al Centro Caravans Barassi. Per ricevere la consulenza dedicata di un referente è necessario prenotare un appuntamento.

