Bergamo, uomo investito da un'auto mentre attraversa in via Maj - BergamoNews

Bergamo. Nulla di grave ma un grosso spavento per un uomo di 80 anni che nella mattinata di mercoledì è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in via Maj a Bergamo.

È successo intorno alle 11 e mezza, nei pressi dell’incroci dell’Aci. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale cittadina, l’anziano stava attraversando sulle strisce di fronte al negozio Divani e Divani.

Da via Fantoni ha svoltato una Bmw guidata da un’uomo, che ha rallentato ma non è riuscito a evitare un lieve impatto con l’80enne che è finito a terra battendo la testa sull’asfalto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza, che dopo le prime cure sul posta ha trasportato il ferito all’ospedale Papa Giovanni: le sue condizioni non destano preoccupazione.

