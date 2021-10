Antegnate, il centro commerciale saluta l'hub vaccinale dopo ottomila inoculazioni - BergamoNews

Antegnate. Con la fine dell’emergenza e la chiusura dell’Hub vaccinale realizzato in collaborazione con l’Asst Bergamo Ovest e ATS Bergamo, il Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping saluta e ringrazia gli Operatori Sanitari e i volontari della Protezione Civile che sono stati una presenza costante nella galleria, negli ultimi sette mesi.

Uno dei primi shopping mall in Italia ad ospitare al proprio interno un polo vaccinale, Antegnate aveva risposto prontamente all’appello delle autorità e della comunità medica mettendo a disposizione e attrezzando un ampio spazio che, dall’apertura, ha lavorato a ritmi sostenuti. In totale, dal 26 febbraio al 30 settembre di quest’anno, qui si sono vaccinati oltre 8.000 cittadini provenienti da tutta la provincia di Bergamo, ma in particolare dai comuni limitrofi.

“Oltre alla soddisfazione di potere offrire un supporto concreto al territorio e alla collettività, questa esperienza ci ha arricchito anche umanamente: è stata motivo di ispirazione e di aggregazione per il team di direzione, gli operatori e tutti quanti operano a diverso titolo nel nostro centro – spiega Andrea Inverardi, shopping center manager -. Desidero ringraziare personalmente il Direttore Socio Sanitario dell’Asst Bergamo Ovest e tutti i professionisti e i volontari che hanno lavorato nell’Hub e al nostro fianco. Un particolare ringraziamento ai volontari della Protezione Civile, la cui presenza è risultata fondamentale nell’accogliere, spiegare, aiutare ed indirizzare le persone all’interno del Hub, nel rispetto delle misure anti-Covid messe in atto. E spero che, anche per i cittadini giunti fino a qui per sottoporsi alla vaccinazione, la cornice di un centro commerciale moderno e accogliente sia stata un motivo di rassicurazione e un segnale di ritorno alla normalità”.

L’adeguamento del servizio di autobus sulle linee Bergamo-Soncino e Treviglio-Chiari, attivato dall’Azienda per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo (ATB) per facilitare l’accesso all’Hub, resterà in funzione fino a fine anno, con fermata di fronte al centro commerciale

