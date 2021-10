Zanoli è di nuovo sindaco di Verdellino, senza la sua ex giunta - BergamoNews

Verdellino. Silvano Zanoli è di nuovo il sindaco di Verdellino con il 39,53% dei voti.

Abbandonato da tutta la giunta, che ha preferito sostenere il suo vice Umberto Valois, è riuscito comunque a vincere le elezioni ed è pronto per riformare una nuova squadra alla guida del paese.

Il suo avversario più temibile ha ottenuto il 34% dei voti, mentre Helga Ogliari, l’altra sfidante, il 26%.

“Aver vinto a questo giro è una grande soddisfazione, era una partita difficile ma costruita con i giusti passaggi e il giusto stile”, dichiara Zanoli.

“Me lo aspettavo, qualche scommessa l’avevo fatta. Ho costruito un gruppo su delle basi solide, rafforzando alcuni aspetti – continua -. Il lavoro fatto negli ultimi cinque anni è indiscutibile, soprattutto quello di regia e la gente l’ha capito. Gli altri volevano prendersi i meriti, ma io non ho voluto alzare i toni. Ciò che è stato premiato è il nuovo programma, dove ci sono proposte importanti e ponderate, ben spiegate, sono stato compreso dai cittadini di Verdellino. È una vittoria che pesa tanto”, dice soddisfatto.

E da martedì sera si comincerà a parlare della nuova giunta: “Faremo i primi ragionamenti, partiamo dai nuovi eletti e sceglieremo insieme le migliori soluzioni. Ci sarà una parte della vecchia guardia e una parte di quella nuova”.

Sicuramente ci sarà Ennio Rovaris, non si sa ancora se con il ruolo di vicesindaco, dato il peso delle sue 125 preferenze. Anche se il candidato più votato in assoluto è Fabio Calenzo della lista Insieme per Cambiare Verdellino-Zingonia Valois Sindaco con 251 preferenze.

Ecco quale sarà la probabile composizione del Consiglio Comunale: Guido Bonacina (58), Paola Franzin (43), Licia Ghidotti (53), Giuseppe Maiorana (37), Miriam Nozza (47), Franco Ballabio (27), Sibilla Scarpellini (90), Livio Sporchia (32), all’opposizione Helga Ogliari (812 preferenze) e Vittorio Grossi (94), Umberto Valois (1.068) e Fabio Calenzo (251).

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!