Università e la corsa a rettore: in campo Cavalieri, Dossena, Molinelli e Rizzi - BergamoNews

Confermate le indiscrezioni di Bergamonews sulle candidature per la carica di rettore dell’Università degli studi di Bergamo.

A contendersi il titolo, sono in quattro: Sergio Cavalieri, Caterina Rizzi, Piera Molinelli e Giovanna Dossena.

Cavalieri e Rizzi sono due ingegneri, il primo prorettore uscente con delega all’trasferimento tecnologico, innovazione e ricerca, mentre la seconda, laureata in fisica e ordinaria di ingegneria industriale, è stata a lungo direttrice del dipartimento di ingegneria a Dalmine. C’è poi l’economista Giovanna Dossena, donna di importanti consigli di amministrazione, tra cui quello di Brembo (fino al 2014), esponente del comitato scientifico del Parco tecnologico KilometroRosso e direttrice del centro di ricerca d’Ateneo focalizzato sull’analisi del comportamento imprenditoriale (Entrepreneurial-Lab). Secondo tentativo per Piera Molinelli, apprezzata docente di linguistica, già in corsa nel 2015 poi ritirata favorendo la vittoria di Morzenti Pellegrini.

Una partita tutta da giocare che pare passare dagli attaccanti Sergio Cavalieri e Caterina Rizzi con la Dossena a centro campo e Molinelli in difesa. Ma come si sa il pallone è rotondo e tutto può accadere. Ad ogni modo la partita inizia oggi con il fischio d’inizio.

Prima votazione lunedì 25 ottobre. Eventuale seconda e terza votazione il 27 e 28, mentre se si dovesse arrivare al ballottaggio sarebbe venerdì 29. Le operazioni di voto si svolgono in modalità telematica.

Alla prima ed eventuale seconda votazione risulta eletto chi ottiene il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto; invece, in un’eventuale terza votazione risulta eletto chi ottiene il voto della maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione alla terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell’ultima votazione.

Al voto i professori e ricercatori di ruolo e a tempo indeterminato; i ricercatori a tempo determinato; il personale dirigente, amministrativo e tecnico a tempo indeterminato; i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nelle Commissioni paritetiche studenti-docenti, nell’organo per il diritto allo studio e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo.

