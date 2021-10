Tutti i sindaci eletti: verdetto definitivo in 37 paesi su 38, ballottaggio a Caravaggio - BergamoNews

Trentasette Comuni sui trentotto chiamati al voto hanno un nuovo sindaco, mentre Caravaggio dovrà aspettare fino al turno di ballottaggio in programma domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

È il risultato della tornata elettorale che si è conclusa lunedì 4 ottobre, che riguardava circa 155mila bergamaschi: in realtà solo il 57,59% di loro si è recato effettivamente alle urne, con un minimo del 40,99% a Palazzago e un massimo di 76,40% a Costa Valle Imagna.

LE DICHIARAZIONI

Cristian Invernizzi (Lega): “Queste elezioni hanno confermato la forza della Lega in tutta la Bergamasca e, in generale, di tutta la coalizione di centro destra formata con gli amici di Forza Italia e Fratelli d’Italia, a partire dal dato politico più rilevante: la vittoria schiacciante del nostro sindaco Juri Imeri a Treviglio, dove non è servito il ballottaggio per imporsi sulla coalizione di centro sinistra. Un successo netto, senza storia che conferma il buon governo degli ultimi anni del gruppo guidato da Imeri e da tutto il nostro gruppo Lega. Oltre a Treviglio, il nostro partito ha ottenuto grandi risultati ad Alzano Lombardo, a Ponte San Pietro e a San Paolo d’Argon, dove per la prima volta ci imponiamo da soli come Lega. Siamo molto soddisfatti di questi risultati e, anche nei Comuni che hanno visto il successo di altre liste o di altre coalizioni, la Lega ha lottato fino all’ultimo, come a Cologno al Serio e Urgnano dove abbiamo perso di poco. Ora ci concentreremo sul ballottaggio di Caravaggio e lavoreremo nelle prossime due settimane per portare a casa anche questo importante risultato. Il mio augurio più sincero di buon lavoro va a tutti i sindaci e a tutti gli amministratori eletti. Avanti così!”.

Alessandra Gallone e Gregorio Fontana (Forza Italia): “Forza Italia, che rappresenta l’area moderata del centrodestra, si conferma determinante e decisiva per il successo della coalizione, con la vittoria di Treviglio al primo turno e con il ballottaggio a Caravaggio. Con gli scrutini ancora in corso in molte realtà abbiamo avuto la conferma di Angelo Migliorati a Castione della Presolana e di Pietro Orrù alla guida di Vilminore di Scalve, oltre a tanti consiglieri eletti o confermati in tutte le realtà dove il movimento azzurro è presente con il suo simbolo e i suoi candidati. Questi risultati sono la migliore dimostrazione del radicamento e del rinnovamento che Forza Italia sta portando avanti in provincia di Bergamo. I nostri migliori auguri a tutti i sindaci della provincia che potranno avere in Forza Italia e nei parlamentari azzurri un costante riferimento”.

I risultati di tutti i Comuni e i sindaci eletti

ADRARA SAN ROCCO

Sindaco eletto: Tiziano Piccioli Cappelli

Sindaco eletto: Gianmario Zanga

Sindaco eletto: Camillo Bertocchi

Sindaco eletto: Yvan Caccia

BEDULITA

Sindaco eletto: Roberto Facchinetti

BOTTANUCO

Sindaco eletto: Vania Pirola Rossano

Sindaco eletto: Angelo Orlando

CALVENZANO

Sindaco eletto: Fabio Ferla

Ballottaggio: Claudio Bolandrini-Giuseppe Prevedini

CAROBBIO DEGLI ANGELI

Sindaco eletto: Giuseppe Ondei

CASTIONE DELLA PRESOLANA

Sindaco eletto: Angelo Migliorati

CHIUDUNO

Sindaco eletto: Piermauro Nembrini

Sindaco eletto: Chiara Drago

CORNALBA

Sindaco eletto: Luca Vistalli

COSTA VALLE IMAGNA

Sindaco eletto: Umberto Mazzoleni

Sindaco eletto: Federico Baiguini

FILAGO

Sindaco eletto: Daniele Medici

Sindaco eletto: Giampiero Calegari

Sindaco eletto: Sara Riva

LOCATELLO

Sindaco eletto: Simona Carminati

MEDOLAGO

Sindaco eletto: Alessandro Medolago Albani

Sindaco eletto: Giulio Baronchelli

PALAZZAGO

Sindaco eletto: Andrea Bolognini

PALOSCO

Sindaco eletto: Mario Mazza

Sindaco eletto: Matteo Macoli

Sindaco eletto: Paolo Bertazzoli

PUMENENGO

Sindaco eletto: Mauro Barelli

Sindaco eletto: Enrica Bonzi

Sindaco eletto: Graziano Frassini

Sindaco eletto: Fausto Galizzi

Sindaco eletto: Simone Biffi

STROZZA

Sindaco eletto: Riccardo Cornali

TORRE PALLAVICINA

Sindaco eletto: Antonio Giuseppe Marchetti

TREVIGLIO

Sindaco eletto: Juri Imeri

Sindaco eletto: Marco Gastoldi

VALNEGRA

Sindaco eletto: Enzo Milesi

VERDELLINO

Sindaco eletto: Silvano Zanoli

Sindaco eletto: Pietro Orrù

