Salesiani, ex allievi: "L’Istituto tecnico logistico offre buone opportunità di lavoro" - BergamoNews

Con il tanto atteso ritorno in classe riprendono le attività del Centro Salesiano “don Bosco” di Treviglio, un Polo Educativo in cui la presenza di diversi settori scolastici, interconnessi nella modalità di Campus, offre alle famiglie l’opportunità di scegliere un servizio che copra l’intero cammino didattico-formativo dei propri figli, una risposta alle sempre nuove esigenze educative, al passo coi tempi dal 1892.

Nella tradizione educativa dei Salesiani di Treviglio al centro sta il singolo studente con la sua personalità unica e irripetibile, esprimendo liberamente ciò che è e valorizzando le potenzialità che ognuno porta dentro di sé, come racconta un’ex-allieva, Giulia.

Per prendere visione dei curricoli e dei vari ambienti, vi aspettiamo ai nostri Open Day, un’opportunità in più per conoscerci: maggiori informazioni al link https://openday.salesianitreviglio.it/open-day/

Qui invece qualche informazione sul curricolo dell’Istituto Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica: https://openday.salesianitreviglio.it/settore_didattico/istituto-tecnico-tecnologico/

Ora lasciamo la parola a due studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica, Andrea e Davide.

L’Istituto tecnico logistico rappresenta una buona via di mezzo tra il liceo e l’istituto professionale, ma soprattutto offre buone opportunità di lavoro. Attraverso il suo percorso gli studenti hanno la possibilità di apprendere competenze che valorizzano il binomio scienza e tecnologia.

Oggi ci sono molte aziende nel campo della logistica che stanno aprendo filiali in diversi Paesi e questo ci dà la speranza di trovare un lavoro adeguato, una volta concluso il percorso scolastico.

Il curricolo propone diverse materie quali Logistica, Meccanica e Macchine, Elettronica che ci permettono di avere una conoscenza di base di tutto ciò che ruota attorno alla logistica; oltretutto all’interno della nostra scuola abbiamo un magazzino che ci permette di vedere, non solo dal punto di vista teorico ma anche pratico, la logistica sul campo.

Due sono, infatti, i momenti principali nel curricolo dell’Istituto tecnico: la classe e il magazzino. In classe vediamo gli aspetti più teorici, legati ai conti e alle formule, mentre nel magazzino facciamo esperienza di tutti quegli aspetti pratici che riguardano la moderna gestione del lavoro. Nel triennio, inoltre, è possibile partecipare a progetti con aziende del settore trasporti e logistica per il percorso di PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro).

Infine, la testimonianza di Giulia sugli anni trascorsi nella Scuola di Don Bosco.

I salesiani di Treviglio… Poche parole spontanee per descriverli. Cosa dire? Si entra in una scuola, ma quando si esce ci si rende conto di aver allargato la propria famiglia. Anni trascorsi tra ritiri, tra lezioni e verifiche, giornate sportive, tra panini missionari e viaggi d’istruzione. Non penso di essere in grado di trovare un singolo episodio che prevalga sugli altri; se ripenso agli anni trascorsi in questa scuola vengo travolta da una valanga di emozioni. Credo che augurio più grande, a qualsiasi nuovo allievo, non lo si possa fare: fatevi travolgere dall’incantesimo dei Salesiani, perché la gioia che porterete con voi sarà indelebile. Ancora anni dopo il primo giorno di scuola, diventerà naturale tenersi liberi per il 31 gennaio, perché la festa di Don Bosco sarà diventata una tappa imperdibile, dal momento che la casa salesiana di Treviglio avrà conquistato il cuore anche a voi!

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!