Sabato il Giro di Lombardia a Bergamo: tutte le modifiche alla viabilità - BergamoNews

Bergamo. Dopo il Mondiale delle Fiandre e l’inedita Parigi-Roubaix di ottobre, è già tempo di Giro di Lombardia.

La classica delle foglie morte, che come da tradizione chiude la stagione del grande ciclismo, andrà in scena per la 115esima volta sabato 9 ottobre, con partenza da Como e arrivo a Bergamo.

Sarà prevista la partecipazione di corridori dai nomi importanti, tra cui il bi-campione del mondo Julian Alaphilippe, gli sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic, il belga Remco Evenepoel e Vincenzo Nibali.

Per consentire lo svolgimento della gara in città, viene pubblicata in queste ore una specifica ordinanza che modifica la viabilità e prevede i seguenti provvedimenti:

1) Piazza Matteotti, Largo Gavazzeni, viale Roma dalle ore 20.00 di venerdì 8 ottobre 2021 e fino alle ore 20.00 di sabato 9 ottobre 2021 divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati esteso a tutte le categorie dei veicoli eccetto quelli appartenenti alla organizzazione, e dalle ore 5.00 di sabato 9 ottobre 2021 sono alle ore 23,00 divieto di transito a tutte le categorie di veicoli eccetto gli autorizzati e comunque sino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture.

2) Via Camozzi nel tratto compreso tra Largo Porta Nuova e Via Madonna della Neve, dalle ore 20,00 di venerdì 8 ottobre sino alle 20,00 di sabato 9 ottobre 2020 divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e dalle ore 5,00 sino alle ore 20,00 divieto di transito a tutte le categorie di veicoli eccetto autorizzati. Sino alle ore 10,30 sarà consentito il solo transito agli autobus del TPL.

3) Viale Papa Giovanni nel tratto compreso tra Via Angelo Mai e Largo Porta Nuova dalle ore 20.00 di venerdì 8 ottobre 2021 e fino alle ore 23.00 di sabato 9 ottobre 2021 divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati esteso a tutte le categorie dei veicoli eccetto quelli appartenenti alla organizzazione, e dalle ore 5.00 di sabato 9 ottobre 2021 sono alle ore 23,00 divieto di transito a tutte le categorie di veicoli eccetto gli autorizzati e comunque sino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture.

4) Via Correnti, Largo Decorati al Valor Civile, Via Bianzana, Via Corridoni nel tratto compreso tra Via Bianzana e via Suardi, Via Borgo Santa Caterina, Piazzale Oberdan, Via Sauro, Via Baioni, Via Ruggeri da Stabello, Via Maironi da Ponte, Via alla Porta di San Lorenzo, Via Boccola, Largo Colle Aperto, Viale delle Mura, Viale Vittorio Emanuele e Viale Roma:

• dalle ore 8,00 sino alle ore 18,00 del giorno 9 ottobre 2020 divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati esteso a tutte le categorie dei veicoli eccetto quelli appartenenti alla organizzazione;

• dalle ore 14,30 alle ore 18,00 del giorno 9 ottobre 2021 e comunque sino al termine della gara divieto di transito per tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei veicoli al servizio della manifestazione;

• dalle ore 14,30 alle ore 18,00 del giorno 9 ottobre 2021 istituzione di strada a fondo chiuso in corrispondenza delle intersezioni che adducono alle strade percorse dalla carovana dei ciclisti e dai veicoli dell’organizzazione ed istituzione del contestuale doppio senso di circolazione dove non previsto.

5) Largo Belotti, Via Mario Bianco, Via Tasso, Via Sora, Via Crispi e Rotonda dei Mille nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Tasca sul lato destro:

• dalle ore 5,00 sino alle ore 20,,00 del giorno 9 ottobre 2020 divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati esteso a tutte le categorie dei veicoli eccetto quelli appartenenti alla organizzazione e in Via Crispi contestuale istituzione di strada a fondo chiuso e del doppio senso di circolazione consentito ai residenti e ai veicoli dell’organizzazione.

6) Via Pignolo, nel tratto da via Camozzi a Piazzetta Santo Spirito, Via Tasso, Via Contrada tre Passi, Via Mario Bianco e Via Sora dalle ore 5,00 alle ore 23,00 del giorno 9 ottobre 2021 divieto di transito eccetto residenti e veicoli al servizio della manifestazione con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione con precedenza a vista.

7) Via XX Settembre, Via Borfuro, Via Sant’Orsola, dalle ore 5,00 alle ore 23,00 del giorno 9 ottobre 2021 e comunque sino al termine della manifestazione istituzione del doppio senso di circolazione con precedenza a vista e accesso consentito ai soli residenti frontisti. Per gli utilizzatori del parcheggio sito in via Borfuro sarà consentito percorrere la medesima sino al parcheggio accedendo dalla direzione Rotonda dei Mille.

8) Via Galliccioli, Via Taramelli, Via Maffeis, Via Casalino, Via Stoppani, Via Contrada tre Passi, Via Mario Bianco dalle ore 5, 00 alle ore 23,00 del giorno 9 ottobre 2021 istituzione di strada a fondo chiuso in corrispondenza delle intersezioni che adducono a via Camozzi ed istituzione del contestuale doppio senso di circolazione, dove non previsto, con precedenza a vista.

9) Via Guglielmo d’Alzano dalle ore 5, 00 alle ore 23,00 del giorno 9 ottobre 2021 istituzione di strada a fondo chiuso in corrispondenza dell‘ intersezione che adduce a via Papa Giovanni ed istituzione del contestuale doppio senso di circolazione con precedenza a vista.

10) Via Ghislanzoni in corrispondenza con la via Tiraboschi dalle ore 5,00 alle ore 23,00 del giorno 9 ottobre 2021 e comunque sino al termine della manifestazione istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in direzione largo Medaglie d’Oro.

11) Via Tiraboschi dalle ore 5,00 alle ore 23,00 del giorno 9 ottobre 2021 istituzione di strada a fondo chiuso dall’intersezione con Largo medaglie d’Oro all’intersezione con Largo Porta Nuova.

12) Piazza Matteotti dalle ore 5,00 sino alle ore 23,00 del giorno 9 ottobre 2021 istituzione del doppio senso di circolazione del vialetto d’uscita dei giardini antistanti lo stabile con precedenza a vista consentito ai soli residenti al civico 6 di Piazza Matteotti.

13) Via Adamello dalle ore 5,00 alle ore 20,00 del giorno 9 ottobre 2021 istituzione di strada a fondo chiuso e doppio senso di circolazione con precedenza a vista.

14) Via San Tomaso dalle ore 14,00 alle ore 18 obbligo di svolta a destra verso via Cesare Battisti.

15) Via Tasso e Via Porta San Lorenzo spegnimento della telecamere della ZTL dalle ore 20,00 del giorno 8 ottobre 2021 sino alle ore 23,00 del giorno 9 ottobre 2021.

16) Via Leone XIII dalle ore 14,00 alle ore 18,00 del giorno 9 ottobre 2021 nel tratto compreso tra le vie Grismondi e Galimberti, accesso consentito a tutte le categorie di veicoli provenienti dalla direttrice via Buttaro.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!