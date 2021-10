Pumenengo, confermato Barelli: "Grazie per la fiducia". Ecco il Consiglio comunale - BergamoNews

Pumenengo. Ha vinto nettamente il sindaco uscente Mauro Barelli, confermato alla guida del paese con circa il 62,5% delle preferenze: 528 contro le 317 di Roberto Cecchi, che si ferma al 37,5%

“Un grande grazie a tutti i cittadini che con il loro voto hanno espresso fiducia nei miei confronti – ha commentato Barelli, alla guida della lista ‘Un progetto in Comune’ -. Farò di tutto per non tradire la vostra scelta, sperando in una collaborazione responsabile anche da chi ha scelto in maniera differente. Grazie”.

Il Consiglio comunale

Roberto Cecchi (317), Matteo Annoni (17), Federico Bolognini (7), Enrica Cantarelli (9), Manuel Facchi (10), Anna Maria Lanzanova (29), Clara Vezzoli (11), Giuseppe Vezzoli (7), Giuseppe Cecchi (29), Simone Vezzoli (29).

© Riproduzione riservata

