Il valore di un sorriso sano nel mondo di oggi - BergamoNews

È vero che chi sorride di più vive meglio? E che il sorriso ci rende persone più soddisfatte?

Il sorriso comunica ed emoziona: sarà anche per questo che Giorgio Armani, nella sua ultima sfilata, ha chiesto alle proprie modelle di sorridere. Nei Centri Implantologici Tramonte il sorriso è protagonista in ogni senso: conosciamo bene la sua importanza, non solo legata alla salute dei denti, ma al benessere generale della persona e al suo stato fisico, psicologico e sociale.

Oggi avere cura del proprio sorriso è un’ottima abitudine, che prevede di lavarsi correttamente i denti e di pianificare visite regolari dal proprio dentista. Sono proprio queste visite che consentiranno di preservare la salute dei denti e la bellezza del sorriso e, nel caso, di intervenire con tecniche e metodologie sempre più all’avanguardia, che consentono di riallineare i denti, di sbiancarli o di ricostruire scheggiature o otturazioni senza ricorrere a metodi fastidiosi e vistosi, ma garantendo risultati perfetti.

Scopri di più sul sorriso

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!