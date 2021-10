Il curioso caso di due sindaci brembani: da vicini di casa a vicini di Comune - BergamoNews

Da vicini di casa a vicini di comune. Due sindaci neoeletti, di due paesi confinanti, da adolescenti abitavano uno di fianco all’altro. Sono Enrica Bonzi, neosindaca di San Giovanni Bianco, e Fausto Galizzi, eletto a San Pellegrino Terme.

Cresciuti entrambi a Fuipiano al Brembo, frazione di San Giovanni Bianco. “Le nostre case confinavano, abbiamo vissuto vicino per alcuni anni, dal 1966 fino a metà anni Settanta – spiega Enrica Bonzi, 61 anni, ex caposala del reparto di medicina dell’ospedale di San Giovanni Bianco -. Eravamo amici di famiglia, però ho pochi ricordi, era il periodo della mia infanzia”.

Ricordi flebili, anche perché Bonzi e Galizzi hanno preso poi strade differenti. “Io sono nato a Fuipiano – ricorda Galizzi (68 anni, ex tecnico Telecom) -. Con Enrica vivevamo porta a porta. Sono rimasto nella frazione di San Giovanni Bianco fino a 14-15 anni, poi sono andato a studiare in Seminario. Fatto qualche anno di scuola lì, con la mia famiglia ci siamo trasferiti a San Pellegrino”.

I due si sono poi persi di vista, fino a lunedì 4 ottobre quando entrambi, per la prima volta, sono stati eletti sindaco di due paesi confinanti in Valbrembana. Due sindaci nati nella stessa frazione. Fuipiano al Brembo, infatti, è nata come frazione di San Pellegrino, diventata comune a sé stante alla fine del XVIII secolo, per poi ritornare ad essere frazione, questa volta di San Giovanni Bianco, nel periodo fascista.

Ora la frazione di Fuipiano torna ad essere protagonista, come luogo che ha dato i natali a due primi cittadini di amministrazioni vicine. Nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre, subito dopo lo spoglio elettorale, uno dei primi messaggi ricevuti da Enrica è stato proprio quello di Fausto, virtualmente eletto la sera prima con il raggiungimento del quorum. Adesso, per loro, è subito tempo di mettersi a lavoro e di collaborare: da vicini di casa a vicini di comune.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!