Giornata di rovesci anche copiosi, migliora, un poco, mercoledì - BergamoNews

Acqua ne abbiamo? Dopo la nottata all’insegna delle piogge e dei temporali, Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprie cosa succederà a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Un intenso sistema frontale collegato a una profonda struttura depressionaria a nord del Regno Unito ha attraversato nella serata di lunedì il nord Italia, apportando piogge intense e temporali. In mattinata è atteso il transito del fronte occluso che porterà rovesci diffusi da ovest verso nord-est, diretti in particolare verso le Prealpi, localmente di forte intensità. Da mercoledì assisteremo a un parziale miglioramento, anche se l’instabilità al seguito della perturbazione continuerà a interessare parzialmente la Lombardia. Le temperature subiranno una generale diminuzione, prima nei valori massimi e successivamente, con il miglioramento del tempo, nei valori minimi.

Martedì 5 ottobre 2021

Tempo Previsto: al mattino schiarite sulla pianura centro/orientale, nubi sul resto della regione con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio in spostamento da Varesotto, Pavese, Milanese e Lodigiano verso est e nord-est, in particolare verso le provincie di Bergamo e Brescia. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sulla bassa pianura, molte nubi altrove con piogge diffuse, accompagnate da qualche rovescio su Bergamasca, Bresciano e Prealpi centro-orientali. Nella sera nuvoloso sulla media e bassa pianura, nubi compatte sugli altri settori con piogge sparse, persistenti sulle Prealpi. Non si esclude qualche debole pioggia sparsa anche sui settori di pianura, in spostamento da ovest verso est.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 15 e 17 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 18 e 20 °C, con punte superiori sulla bassa pianura.

Mercoledì 6 ottobre 2021

Tempo Previsto: al mattino tendenza al miglioramento sul nord/ovest della regione con schiarite, nubi altrove con piogge sparse. Nel pomeriggio soleggiato su Varesotto, Lario, Valtellina e sulla pianura occidentale, nubi sugli altri settori, con piogge diffuse sulle pianure orientali. Nella sera probabile cessazione delle piogge ovunque e rapido miglioramento anche su est Lombardia.

Temperature: minime in diminuzione, massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 13 e 15 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 19 e 21 °C sui settori occidentali e tra 16 e 18 °C sui settori orientali.

Giovedì 7 ottobre 2021

Tempo Previsto: tempo bello e soleggiato sulla Lombardia, con cielo limpido su tutti i settori. Assenza di nebbie o foschie su tutte le aree di pianura per via della ventilazione secca settentrionale.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.

