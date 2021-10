Final destination 5, Era mio padre o John Wick 3? La tv del 5 ottobre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 5 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la serie “Morgane – Detective geniale”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Cocktail Molotov” e “Uomo di poca fede”.

Nel primo, Morgane e Karadec indagano per chiarire la colpevolezza di un ragazzo, Jonathan, accusato di aver ucciso un surfista. Una trasferta sulla spiaggia di Malo-Les-Bains darà origine a tutta una serie di eventi che porteranno Karadec a infrangere ben più di una regola.

Nel secondo, Morgane e Karadec si trovano a indagare su un misterioso duplice omicidio, avvenuto con la stessa modalità: in entrambi i casi la vittima è stata investita con la propria automobile. Intanto Karadec, irritato con Morgane per averlo spinto a un’indagine non ufficiale, si sente in colpa per aver mentito a Céline.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Voglio essere un mago!”. Un gruppo di apprendisti maghi di età tra i 14 e i 18 anni, all’interno di un suggestivo e fiabesco castello, perfezionano le loro arti magiche per poter conquistare la Bacchetta D’Oro e diventare un vero – e proprio Mago. – Con la partecipazione straordinaria di Silvan E con Raul Cremona.

Su Canale5 alle 21.20 spazio alla fiction “Luce dei tuoi occhi”.

Su Italia1 alle 21.20 sarà la volta de “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “John Wick 3 – Parabellum”; su Rai5 alle 21.15 “Era mio padre”; su Iris alle 20.55 “Pat Garrett e Billy Kid”; e su Italia2 alle 21.05 “Final destination 5”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

