Enzo Milesi sindaco a Valnegra: “Risultato oltre le aspettative" - BergamoNews

Valnegra. “Sono ancora agitato ed emozionato dallo spoglio elettorale”. Trema ancora la voce a Enzo Milesi, nuovo sindaco di Valnegra, nel commentare la sua vittoria alle elezioni comunali nel piccolo paese dell’alta Valbrembana. “Non mi aspettavo una vittoria così netta, è andata oltre le mie aspettative”.

Membro dell’ufficio tecnico della Schneider Electric di Stezzano, il 57enne Milesi ha conquistato il 78,95% dei voti (90 su 182), conquistando 7 seggi e battendo con distacco gli altri candidati Andrea Viscardi (12,28%, Partito Gay LGBT+) e Giuseppe Doci (8,77%, Impegno civico).

“Adesso bisogna iniziare a ragionare da sindaco, perché ricade su di me quasi tutta la responsabilità di Valnegra”. Anche se alla prima esperienza da sindaco, a Milesi non manca però l’esperienza in campo politico: è stato infatti coordinatore del circolo PD dell’alta Valle Brembana.

“Adesso dobbiamo iniziare a fare dei piani con assessori e consiglieri comunali, seguendo prima di tutto il programma proposto agli elettori”.

Lavoro, ma anche studio sul campo: “giovedì prossimo è in programma un incontro in Comunità Montana sulla gestione dei rifiuti: partiamo da qui, dalla quotidianità”.

In prospettiva, poi, Enzo Milesi pensa alla riqualificazione delle scuole e di una parte del centro storico. “Voglio impegnarmi al massimo, imparare e fare il meglio per Valnegra, ma anche in un’ottica di collaborazione con i comuni vicini.

Collaborazione necessaria anche in consiglio comunale, con i rappresentati delle due liste di minoranza”.

Consiglio comunale così composto: sette i seggi per la lista vincente, che verranno occupati da Barbara Giupponi (vicesindaco), Sara Dell’Agostino, Lucia Reguzzi, Emanuela Panigalli, Marco Calegari, Elia Balestra, Antonio Matteo Albanese. Due seggi alla lista Partito gay LGBT+ (Andrea Viscardi e Carmen Pillari) e uno a Impegno Civico, assegnato a Giuseppe Doci, candidato sindaco.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!