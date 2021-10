Bottanuco, Pirola scavalca il quorum: tutti i nomi del Consiglio - BergamoNews

Bottanuco. Anche Rossano Pirola scavalca il quorum e si prepara ad affrontare il secondo mandato al timone della lista Comune Aperto. “Avanti dritto – ha commentato il sindaco -. È la direzione che le elettrici e gli elettori di Bottanuco ci hanno indicato. La nostra lista ha ottenuto 2.016 voti validi, pari al 95,3% dei votanti e al 51,1% degli aventi diritto, con 768 voti in più rispetto a 5 anni fa”.

Numeri che, secondo Pirola, “dimostrano come il consenso attorno al nostro progetto sia cresciuto, così come l’attestazione di fiducia nella nostra squadra e nelle nostre proposte per il futuro. Grazie a ognuna delle 2.016 persone che ci hanno sostenuto alle urne – conclude -. Eravamo la sola lista in gara, ma non eravamo soli”.

Il Consiglio comunale

Alessandra Carminati (34), Margherita Cattaneo (40), Claudio Ferrante (37), Giuseppe Gambirasio (87), Claudia Locatelli (66), Valentina Malvestiti (43), Roberto Mangili (46), Valeria Pasinetti (49), Cinzia Pozzi (36), Maria Grazia Schmidhauser (26), Matteo Tasca (49), Matteo Viscardi (52).

