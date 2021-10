Bergamo, in tasca martelli frangivetro e una banconota falsa: denunciati - BergamoNews

Bergamo. Nel corso dei continui servizi di prevenzione e controllo personale della Squadra Volante, nel tardo pomeriggio di lunedì ha sottoposto a controllo due soggetti segnalati come molesti in via Paglia angolo Bonomelli.

I due cittadini stranieri hanno palesato un atteggiamento non collaborativo cercando di sottrarsi a controllo. Dopo il fermo sono stati trovati in possesso di un martello frangivetro utilizzato a bordo dei treni in caso di emergenza e un secondo martelletto frangivetro usato negli autobus per lo stesso motivo.

Inoltre uno dei due cittadini di origine subsahariana, è stato trovato in possesso di una banconota da 50 euro che è apparsa falsa per cui sarà sottoposta ai dovuti accertamenti della Polizia Scientifica. I due sono stati deferiti con il sequestro del materiale in possesso.

In serata gli operatori, nel sottopassaggio della Stazione FS, lato via Gavazzeni, hanno notato un uomo che stava maneggiando un coltellino. Immediatamente bloccato lo stesso non solo non giustificava il possesso dell’arma ma veniva trovato in possesso di un paio di tronchesi, chiavi inglesi e altri attrezzi senza un valido motivo.

Dai controlli effettuati il soggetto, un cittadino italiano, già pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, risultava destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica al Tribunale di Bergamo dovendo scontare 6 anni e 7 mesi di reclusione per i vari reati commessi.

L’uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale di via Gleno e deferito per il possesso degli attrezzi.

