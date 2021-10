A Urgnano trionfa il vicesindaco Marco Gastoldi: "Proseguiamo la strada intrapresa" - BergamoNews

Urgnano. Il vicesindaco Marco Gastoldi vince le elezioni e diventa Primo cittadino. Imprenditore di 47 anni, già assessore alla Cultura dal 2011 al 2016 e assessore ai Lavori Pubblici uscente, con 1290 preferenze ha superato gli altri quattro candidati: Simone Bonfadini di Lega e Fdi (1106) Giacomo Passera di Rinnoviamo Urgnano (861), Rosaria Zammataro di Volto Civico (718) e Giovanna Seghezzi di Noi cittadini (354).

“Ringrazio i cittadini per la fiducia che ci hanno dato – le prime parole del nuovo sindaco – a riprova del buon lavoro svolto in questi anni. La nostra lista è nata nel 2011 e dopo due mandati con il sindaco Epizoi ora tocca a me. Si tratta quindi di un voto di continuità nella garanzia di questo progetto politico”.

Quali sono i primi obiettivi per il paese?

Partiamo avvantaggiati perchè potremmo proseguire il lavoro iniziato nella precedente amministrazione. Quindi ultimeremo i programmi di quest’anno, a partire dal piano di governo del territorio che desideriamo ultimare entro il 2022.

A chi dedica la vittoria?

A mia moglie e ai miei figli che mi hanno supportato e sopportato in questi dieci anni di impegno politico, e spero continueranno a farlo ora che sono chiamato ad amministrare il nostro paese.

