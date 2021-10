Solza, Simone Biffi è il nuovo sindaco: "Successo netto, lo dedico alla mia famiglia" - BergamoNews

Solza. Simone Biffi è il nuovo sindaco di Solza: i cittadini che si sono recati alle urne (il 55,21%) lo hanno scelto con il 74,54% delle preferenze contro il 25,46% di Jessica Martino.

Un risultato oltre ogni aspettativa: “Ci aspettavamo di poter fare bene, ma sinceramente non con questa percentuale – sottolinea il neo-sindaco – Chiaramente c’era stato un lavoro di preparazione molto lungo e non ci siamo improvvisati: però il fatto che gli elettori ci abbiano premiato con un risultato del genere significa che hanno capito e apprezzato la nostra proposta. Lavoreremo per mettere in atto al meglio il nostro programma”.

Subito dopo l’ufficialità è scattata la festa: “Un semplice brindisi fuori dai seggi e poi un aperitivo al bar del paese – spiega Biffi – Poi andremo sicuramente a cena tutti insieme, anche con le famiglie”.

La testa è già al lavoro da mettere in atto come primo cittadino: “Già martedì sarò in municipio e inizierò a capire quali siano le questioni aperte più urgenti: incontrerò i dipendenti in modo da iniziare a operare e capire le problematiche degli uffici, facendo di tutto per potenziarli”.

Infine una dedica, doverosa: “Alla mia famiglia: mia moglie e i miei figli hanno creduto insieme a me in questa avventura e mi hanno appoggiato da subito, perchè senza il loro sostegno non avrei mai potuto mettermi in gioco”.

