Sfida equilibrata: a Predore Bertazzoli riconfermato per la terza volta - BergamoNews

Predore. È stata una sfida combattuta e come da previsione la vittoria è avvenuta con un distacco leggero: a Predore alla fine le urne hanno decretato la rielezione del sindaco Paolo Bertazzoli con il 53.65% e un margine di 76 voti sullo sfidante Mario Luigi (detto ‘Gigi’) Serra.

Il primo cittadino, capofila della lista civica Insieme per Predore, ha ottenuto così il terzo mandato consecutivo. La notizia della vittoria è arrivata alle 17, dopo poco meno di due ore di scrutinio, ma è stata una lotta più equilibrata rispetto all’ultima tornata elettorale, nel 2016, quando Bertazzoli vinse con il 60% dei voti: questa volta il trionfo è arrivato con il risultato finale di 54% a 46% e un complessivo di 558 voti contro 482.

I seggi a Predore erano due, e in entrambi Bertazzoli ha avuto la meglio. Lo spoglio della sezione uno si è concluso infatti con l’esito di 288 a 237 (51 voti di differenza), mentre nella sezione due si è registrato il totale di 270 a 245 (25 voti di differenza). Su un totale di 1604 aventi diritto, a Predore hanno votato in 1057. A questo numero vanno però sottratte 17 schede non valide, di cui 9 nulle e 8 bianche, per un conteggio finale di 1040 schede da esaminare.

Una battaglia avvincente testimoniata anche dall’affluenza ai seggi – 65.89% e da considerarsi alta – che dimostra come il confronto fra il sindaco Bertazzoli e il suo ex consigliere di maggioranza Serra, leader di Predore Incontra, abbia entusiasmato il dibattito fra i cittadini.

Attraverso le urne è stata definita infine anche la composizione del nuovo Consiglio Comunale di Predore. La maggioranza, oltre al sindaco Paolo Bertazzoli, sarà rappresentata dagli eletti Fabio Ghirardelli (93 voti); Angelo Bonardi (40 voti); Paolo Bonardi (39 voti); Elisabetta Ghirardelli (30 voti); Fiorindo Alari (27 voti); Giovanni Paissoni (23 voti) e Manuela Martinelli (21 voti). Entreranno invece come consiglieri di minoranza per Predore Incontra il candidato sindaco Gigi Serra, Laura Suardi con 84 preferenze e Stefania Bonardi con 34 preferenze.

