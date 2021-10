"Sbocciamo": riaprono con 4 laboratori creativi gli spazi giovanili di quartiere - BergamoNews

Bergamo. Da lunedì 4 ottobre riaprono gli Spazi Giovanili di quartiere con l’avvio di quattro laboratori che le operatrici e gli operatori di Bergamo per i Giovani hanno pensato di dedicare ad altrettanti temi: photo lab, podcasting, videomaking e fotografia.

Dal 28 febbraio 2020 gli spazi giovanili del Comune di Bergamo si sono reinventati online, nei parchi e nelle piazze della città. Ora è finalmente arrivato il momento di sbocciare e festeggiare la possibilità di tornare a vivere quegli spazi che da troppo erano chiusi ai e alle giovani.

Le attività previste durante il mese di ottobre sono state infatti organizzate per offrire alle ragazze e ai ragazzi degli strumenti per poter analizzare il contesto nel quale vivono, condividere il loro punto di vista e ritrovare quel necessario protagonismo che rappresenta un valore irrinunciabile delle Politiche per i giovani del Comune di Bergamo da sempre rivolte a far diventare le nuove generazioni parte della vita della comunità.

In particolare, i laboratori sono:

PHOTO LAB

Si svolgerà a Monterosso il 4, 11 e 18 ottobre per giovani dai 14 ai 25 anni. Il laboratorio fotografico è un progetto finalizzato a sviluppare competenze di base teoriche e pratiche relative al mondo della fotografia. Attraverso i tre incontri i ragazzi avranno la possibilità di mettersi alla prova sperimentando le capacità acquisite e sviluppando anche capacità relazionali, comunicative e di lavoro in gruppo. Per info e prenotazioni 342 01 22 285

PODCAST

Si svolgerà a Celadina il 5, 12 e 19 ottobre per giovani dai 14 ai 25 anni.

Il laboratorio Podcast è un progetto finalizzato a sviluppare competenze sociali, di cooperazione e di comunicazione. Attraverso i tre incontri i ragazzi avranno la possibilità di mettersi alla prova sperimentando le proprie capacità dialettiche, di scrittura e di lavoro in gruppo. Per info e prenotazioni 345 26 29 035

PODCAST NUOVE FREQUENZE LAB

Si svolgerà a grumello il 6, 13 e 20 ottobre per giovani dagli 11 ai 13 anni.

Attraverso le storie e le voci, in tre incontri le ragazze e i ragazzi si racconteranno per conoscersi e farsi conoscere da vicino. Per info e prenotazioni 342 14 66 443

CREATOR VIDEO LAB

Si svolgerà a Boccaleone il 7, 14 e 21 ottobre per giovani dai 14 ai 25 anni.

Il laboratorio si prefigge l’obiettivo di fornire ai partecipanti le basi della piattaforma youtube e del processo necessario al caricamento di un video: storytelling e costruzione dello storyboard, riprese e editing video. Per info e prenotazioni 348 86 96 723

I laboratori sono gratuiti, sono partiti lunedì 4 ottobre e si svolgeranno per 3 settimane. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito giovani.bg.it. Per ulteriori richieste è possibile mandare una mail a info@giovani.bg.it.

Gli spazi giovanili apriranno inoltre al pubblico per festeggiare il ritorno alle attività in alcuni pomeriggi dedicati alla presentazione delle iniziative annuali.

Si tratterà di “open day” che seguiranno il seguente calendario:

– 8 ottobre ore 17.00-19.00 pomeriggio artistico a Boccaleone

– 15 ottobre ore 17.00-19.00: superquiz a Celadina

– 22 ottobre ore 17.00-19.00: boardgame a Monterosso

– 29 ottobre ore 17.00-19.00: laboratorio di circo a Grumello

