Nascondeva droga nel pacchetto di sigarette: 18enne arrestato dai carabinieri - BergamoNews

Solto Collina. Nella notte tra sabato e domenica, a Solto Collina, i carabinieri della Stazione di Sovere, hanno arrestatoun diciottenne nato a Seriate e residente a Endine Gaiano, celibe, operaio incensurato.

Nella serata di sabato, alle 21, un militare del Comando, libero dal servizio, notava il giovane, all’esterno di un’attività commerciale di Solto Collina, in orario di chiusura e poco illuminata: era intento a manipolare oggetti di piccole dimensioni. Perquisito, addosso a lui sono stati trovati 21 grammi di hashish, suddivisi in 19 dosi contenuti in un pacchetto di sigarette rigido, che teneva nella tasca interna del giubbotto felpato indossavo, oltre a 455 euro nella tasca posteriore del jeans in banconote di piccolo taglio.

Si è quidni proceduto a uan perquisizione domiciliare, durante la quale venivano trovati altri 41,5 grammi di hashish, un bilancino di precisione, 50 euro in banconote di piccolo taglio.

La droga, il denaro e il bilancino sono stati sequestrati e il giovane è stato sottoposto, su disposizione dell’autorità giudiziaria agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo che si è svolto lunedì e che ha visto convalidare l’arresto con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

.

