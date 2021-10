MOGI Caffè nel segno dell'esclusività del mondo femminile - BergamoNews

Mogi Caffè nasce nel 2007 da un’idea di Monica Forcella e del fratello Gianluigi e fin dal primo giorno fonda le sue basi su scelte di produzione etiche, nel rispetto dell’ambiente, con colture organiche e biologiche.

Ambiente inteso però non solo come il pianeta in cui viviamo, ma anche come ambiente lavorativo, con molte iniziative per creare un ambiente inclusivo, armonioso e salutare per i collaboratori, come ad esempio la recente possibilità di flessibilità sugli orari di lavoro per le donne mamme, per riuscire a coniugare al meglio impegno lavorativi e famiglia.

L’integrazione dello statuto aziendale con lo status di Società Benefit a luglio 2021 è stata una dichiarazione d’impegno: le attività di ricerca, produzione e promozione sono volte non solo al profitto ma alla creazione di beneficio per l’ambiente e la comunità, con particolare focus sull’empowerment femminile. Concretamente, questo si riflette nelle scelte aziendali e nelle buone pratiche adottate in tutti i passaggi di gestione, produzione e distribuzione.

L’azienda è impegnata nella sensibilizzazione sulla parità di genere, sia sul piano della comunicazione sia attivamente con l’organizzazione di eventi e progetti dedicati alle donne. Come il percorso di formazione rivolto alle donne in difficoltà: l’obiettivo è quello di incoraggiare e favorire consapevolezza e crescita personale.

Il progetto fortemente voluto da Monica e ideato con Marcella Manca è un incoraggiamento alle donne da parte di una donna e nel caso di Mogi Caffè consiste nell’organizzare corsi per barista dedicati a donne disoccupate, visto che quella femminile è stata la categoria lavorativa più colpita dalla recente pandemia.

Grazie alla collaborazione con diverse cooperative bergamasche si intende formare la persona ed inserirla nel mondo del lavoro, grazie anche al coinvolgimento nel progetto di esercenti clienti dell’azienda.

Questo progetto non si limita solo al nostro territorio, ma è stato esteso anche alle cooperative autogestite, a prevalenza femminile, nei luoghi di provenienza del caffè.

Nicolò Belloli

