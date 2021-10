Minorenni scappano a bordo di un'auto rubata, poi si gettano nel Serio: presi - BergamoNews

Nembro. Nella notte tra domenica e lunedì i militari della Stazione di Alzano Lombardo, unitamente ai carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Bergamo, sono stati impegnati in un’operazione al termine della quale hanno denunciato 4 ragazzi minorenni: due per ricettazione e due per furto.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio nel comune di Nembro, hanno notato una monovolume transitare a velocità sostenuta con a bordo tre persone dall’apparente giovane età: l’auto, a seguito di un rapido controllo, è risultata rubata.

Il conducente non ha ottemperato all’alt che gli era stato intimato, ed è iniziato l’inseguimento: la fuga è proseguita per le vie del paese fino a giungere alle porte di Albino. Lì, i tre hanno abbandonato l’autovettura e, mentre uno di loro è stato subito fermato, gli altri due hanno tentato una rocambolesca fuga lanciandosi nel letto del fiume Serio. Uno è stato subito bloccato mentre l’altro è stato rintracciato solo poche ore dopo all’interno di un bar ancora bagnato e infreddolito.

Sono stati condotti in caserma: l’autista dell’autovettura, 16enne, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre gli altri due, un 17enne e un altro 16enne, sono stati denunciati per ricettazione.

Il prosieguo degli accertamenti effettuati dai carabinieri ha permesso poi di identificare anche un quarto soggetto, anch’egli di 16 anni, autore, insieme al conducente dell’auto, del furto dell’autovettura, avvenuto lo scorso 4 settembre a Cormano (MI).

