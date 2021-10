L’Atalanta col Milan sembra spaesata, senza idee - BergamoNews

L’Atalanta viene meritatamente superata in casa dal Milan che ora insegue il Napoli al secondo posto.

Neppure il tempo di iniziare e su un’incursione rossonera di Calabria, Musso commette un clamoroso errore non abbrancando un facile pallone che rotola sui piedi del terzino rossonero che mette facilmente in rete.

Partire già sotto di una rete non è facile, ma la Dea non si fa intimorire e cerca di raggiungere il pareggio. Ci va anche vicina, prima con Malinovsky, poi con Zappacosta ed infine con Zapata su colpo dii testa ravvicinato.

Purtroppo dopo 24 minuti Pessina si fa male in uno scontro in area e deve abbandonare il campo sostituito, inspiegabilmente, da Pezzella. Lui e Maehle si trovano a giostrare sulla stessa fascia e francamente credo nessuno abbia compreso la mossa del mister e l’assetto tattico che aveva in mente con questo innesto.

La squadra sembra spaesata, senza idee. Che poi non sia una serata fortunata se ne ha la prova quando Freuler perde un pallone velenoso a centrocampo con Tonali che si invola da solo e davanti a Musso lo fulmina impeccabilmente.

La partita, a mio avviso, finisce qui, nonostante ci sia ancora un tempo da giocare.

Nei secondi 45 minuti la Dea non punge ed il Milan opera con alcune ripartenze pericolosissime. Gli innesti di Koepmeiners, Ilicic e Muriel non cambiano l’inerzia della gara con il Milan molto bravo a controllarla.

Alla mezz’ora i rossoneri calano il tris con una travolgente azione in contropiede conclusa magistralmente da Leao.

I giocatori nerazzurri non ci stanno a questa umiliazione, soprattutto Zapata che lotta come un leone su ogni palla. A 3 minuti dal termine un fallo di mano di Messias su tiro di Zappacosta viene punito con il calcio di rigore grazie all’aiuto del Var. Zapata prende la palla a Muriel, va sul dischetto e trasforma.

In pieno recupero Zapata, l’ultimo dei nerazzurri a mollare, crossa al centro una palla che Pasalic, appena entrato, stoppa e mette facilmente in rete il gol del 2 a 3.

Ma ormai non c’è più tempo per cercare un pareggio che, onestamente, la Dea non avrebbe meritato.

La compagine di Pioli si è dimostrata più pimpante dell’Atalanta con alcune individualità davvero importanti. Kessie ha letteralmente dominato il centrocampo contribuendo non poco alla vittoria dei suoi.

Purtroppo l’assenza di Gosens ha pesato (e peserà) non poco nell’assetto tattico atalantino e l’ulteriore infortunio occorso a Pessina ha accentuato la situazione. Se a questo aggiungiamo i due erroracci commessi ed una gestione dei cambi discutibile, la sconfitta, seppur amara, si deve accettare.

Ora la sosta per la nazionale e alla ripresa la Dea è attesa dalla trasferta di Empoli: una buona occasione per riprendere a fare punti

