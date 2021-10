Inaugurata l’Oasi del Seniga a San Paolo d’Argon - BergamoNews

Da un’area fruita parzialmente dalle persone, giusto per una passeggiata nel verde, ad un’oasi che diventa spazio della comunità, da costruire e far crescere insieme. Il 25 settembre è stata inaugurata l’Oasi del Seniga, un luogo nato per la didattica ambientale, espressione del progetto “Abitare le stanze di natura” dell’Associazione Genitori di San Paolo d’Argon, associazione di solidarietà familiare nata nel 2007 per promuovere il benessere psicofisico, sociale e culturale dei bambini e dei ragazzi, attraverso proposte e iniziative a completamento dell’attività scolastica e sportiva. Anche grazie al contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca – insieme al Comune di San Paolo d’Argon e allo sponsor locale Amo La Pizza – , dall’incontro delle sensibilità dell’associazione e degli architetti Elisabetta Bianchessi e Marco Ceccherini nasce questo programma di laboratori di educazione ambientale e apicoltura, incontri pubblici e letture a voce alta, camminate immersive e molte altre azioni per animare l’Oasi del Seniga. Il corso di questo torrente discende dai colli e dalle valli d’Argon e raggiunge il torrente Zerra, ai piedi del Monte Tomenone. Il Rio Seniga è l’elemento che connette l’ambiente collinare e pedemontano con la pianura, un corso d’acqua tornato a buoni livelli di qualità ambientale e che oggi ospita nuovamente pesci, uccelli acquatici anfibi e rettili.

“Volevamo invitare le famiglie e i più piccoli ad esplorare il nostro territorio. Abbiamo così pensato ad un calendario di proposte mensili per consentire a tutte le persone che visiteranno l’Oasi di vederla cambiare nel corso dell’anno. Ora ci presenterà colori, animali e movimenti autunnali e poi, piano piano, vedremo insieme tutte le stagioni. Noi saremo ospitati da questa oasi, non dovremo fare altro che restare in ascolto e osservare quello che succede”, racconta Erika Trapletti, presidente dell’Associazione genitori di San Paolo d’Argon. “L’intervento degli architetti Bianchessi e Ceccherini è stato lieve e rispettoso dell’ambiente. Ha individuato delle vere e proprie ‘stanze’ e ha dato una forma più precisa all’Oasi, l’ha resa leggibile da chiunque”, continua Trapletti.

Il canneto, la città delle api con le arnie realizzate dai ragazzi della cooperativa di inserimento lavorativo di persone con svantaggio “Il sogno”, il bosco, il bugs hotel, cioè il rifugio per insetti solitari realizzato con canne di palude e cannucce biodegradabili. Stanze che aspettano di essere esplorate, visitate con occhi nuovi e che sono patrimonio di tutti, la cui cura è responsabilità di tutti.

Il progetto “Abitare le Stanze di Natura” è infatti un progetto di più ampio respiro, che affiancherà e darà continuità al percorso educativo adottato dall’Istituto Comprensivo di San Paolo d’Argon, il quale ha inserito nel proprio Piano di Diritto allo Studio un programma di educazione ambientale in aula e sul territorio, fortemente voluto dal dirigente scolastico Maria Paola Raimondi e dalla coordinatrice della Scuola dell’Infanzia Anna Picenoni. Grande il gioco di squadra con le associazioni del territorio, tra cui quella dei Cacciatori, che hanno creduto nel valore ambientale del progetto, svolgendo anche un intervento di ripulitura dai rifiuti e una prima manutenzione del verde. Da questa collaborazione nasce l’idea di ripopolare l’area con la fauna selvatica, liberando due fagiani nel giorno dell’inaugurazione dell’Oasi, area protetta e in cui vige il divieto di caccia, al posto del tradizionale taglio del nastro.

“Siamo felici di aver contribuito ad un intervento di valorizzazione del territorio e di aver reso concreta la bella intuizione dell’Associazione Genitori di San Paolo d’Argon. Questa iniziativa ha tante anime, perché tanti soggetti del pubblico e del privato vi sono coinvolti, e questa è la sua forza. Siamo sicuri che questo progetto andrà lontano, ben oltre i confini dell’Oasi, perché risponde ad una domanda di rispetto e di tutela dell’ambiente sempre più sentita dalle comunità, oltre ad essere un valore molto caro a Fondazione”, così Osvaldo Ranica, presidente di Fondazione della Comunità Bergamasca.

I prossimi appuntamenti in programma all’Oasi del Seniga sono per il mese di ottobre e continueranno fino al 25 giugno 2022. In calendario per il 9 ottobre la lettura ad alta voce, seduti tra i fiori del prato o le canne dello stagno, a cura della scuola dell’infanzia “Don Angelo e Giacomo Zois” per bambini da 0 a 6 anni. Il 16 ottobre immersione nella natura, a cura di “Laboratorio silenzio”: camminate silenziose e atti di creazione collettiva per tutte le età. Il 24 ottobre laboratorio di apicoltura a cura di Nicole Scudeletti dell’azienda agricola “BZZZ” per bambini da 6 a 14 anni. Tutte le attività sono a numero chiuso, è necessaria la prenotazione sul sito www.associazionegenitorisanpaolo.it

