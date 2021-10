Voto: a Caravaggio testa a testa Bolandrini-Prevedini; a Cologno ri-vince Chiara Drago - BergamoNews

Alle 15 di lunedì chiusi i seggi nei 38 Comuni bergamaschi chiamati al voto per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale (leggi quali sono).

In alcuni paesi, una volta raggiunto il quorum dei votanti per l’unico candidato può dirsi “fatto”, anche se bisogna aspettare comunque per l’ufficialità, nell’eventualità (remota, ma possibile) di un numero elevato di schede non valide, numero che potrebbe mettere a rischio proprio il raggiungimento del quorum.

Ecco dove in teoria (quasi in pratica) il sindaco è già stato eletto: Adrara San Rocco (Tiziano Piccioli Capelli), Ardesio (Yvan Caccia), Bottanuco (Rossano Vania Pirola), Calvenzano (Fabio Ferla), Castione della Presolana (Angelo Migliorati), Chiuduno (Piermauro Nembrini), Filago (Daniele Medici), Gromo (Sara Riva), Locatello (Simona Carminati), Medolago (Alessandro Medolago Albani), Oltressenda Alta (Giulio Baronchelli), San Pellegrino Terme (Fausto Galizzi) .

Occhi puntati su tutti, ma in particolare sulle due cittadine, Treviglio e Caravaggio dove, se nessuno dei candidati raggiungerà il 50% più uno dei voti validi, si andrà al ballottaggio tra i due più votati il 17 e 18 ottobre.

La nostra diretta per tenervi informati momento per momento:

Ore 17.10

Molto molto a rilento lo spoglio a Treviglio

Ore 17.07

A San Giovanni Bianco molto avanti Enrica Bonzi su Luciano Valaguzza

Ore 17.05:

Ad Alzano Lombardo Camillo Bertocchi saldamente in testa

Ore 17.01:

A Vilminore Piero Orrù è sindaco col 70% dei consensi

Ore 17:

A Solza vince Simone Biffi con 603 voti contro i 206 di Jessica Martino

Ore 16.55

Albano S. Alessandro: testa a testa tra Zanga e Morosini.

Ore 16.45

A Cologno al Serio Chiara Drago è di nuovo sindaco: ha circa 300 voti più dello sfidante Marco Picenni

Ore 16.48

A Predore, più della metà dello spoglio. Serra accorcia le distanze ma rimane in vantaggio Bertazzoli, di poco. Una quindicina di voti al seggio 2 e una ventina al seggio 1. Alle scorse tornate era un 60-40, stavolta presumibilmente la partita si giocherà su una cinquantina di voti.

Ore 16.33

A Gorno. Sezione 1 spoglio finito: Calegari 338, Quistini 190. Quistini è arrivato con 3 delle ragazze candidate nella sua Lista, loro sono deluse ma lui le consola e le icoraggia: “Almeno ci avete provato e messo la faccia, al contrario dei tanti che accettano passivamente lo statu quo..”

Ore 16.30

A Vilminore Piero Orrù ormai è il sindaco: in Comune arrivano le figliolette.

Ore 16.25:

A Caravaggio Claudio Bolandrini nei primissimi seggi 37.30%; Giuseppe Prevedini 33.07%

Ore 16.22:

A Cologno al Serio tra Chiara Drago, sindaco uscente e Marco Picenni è testa a testa

Ore 16.20:

Prime due sezioni scrutinate a Ponte San Pietro: Matteo Macoli avanti di circa 120 voti su Michele Facheris. Molto più staccato Valerio Baraldi

Ore 16.10

A Valnegra i risultati: Enzo Milesi (Progetto Valnegra) 80% (90 voti); Andrea Viscardi – Partito Gay LGBT+ (14 voti); Giuseppe Doci – Impegno civico (10 voti). 4 nulle. Commenta Enzo Milesi, emozionato; “Sono contento, adesso inizia una nuova esperienza. Non pensavo di prendere così tanti voti. Adesso ci mettiamo subito al lavoro per Valnegra”

Ore 16:

Ad Alzano Lombardo nei primi due seggi avanti Camillo Bertocchi su Mario Zanchi

Ore 15.59:

A Predore leggero vantaggio per Paolo Bertazzoli su Gigi Serra

Ore 15.55:

La media bergamasca dell’affluenza è di 57.58% contro il 66.47 della precendente tornata. Un calo vistoso.

Ore 15.54:

Prime proiezioni italiane: Matteo Lepore centrosinistra avanti a Bologna; a Torino Lo Russo centrosinistra avanti, si prospetta il ballottaggio con Damilano. A Milano Sala nettamente avanti dovrebbe vincere al rpimo turno. A Napoli Gaetano Manfredi centrosinistra intorno al 60%. Nella Regione Calabria Roberto Occhiuto del centrodestra è molto avanti, praticamente ha già vinto.

Ore 15.48:

A Costa Volpino prende forma un plebiscito per Federico Baiguini. Più del doppio di voti su Nicola Facchinetti. Nelle frazioni di Branico e del Piano tra il 70 e il 72%.

Ore 15.38:

Anche Medolago ha il sindaco: Alessandro Medolago Albani ha in fatti superato il quorum con l’afgfluenza a 45.52%

Ore 15.37

A Gromo affluenza a 47.91%: Sara Riva è sindaco.

Ore 15.36

Ancora le affluenze definitive. Bottanuco 52.44%% e quidni sindaco sarà Rossano Vania Pirola, unico candidato. Calcinate: 54,72%

Ore 15.33:

Ad Ardesio il sindaco Yvan Caccia perché l’affluenza è del 48.46%. A Gorno Giampiero Calegari decisamente in testa su Valter Quistini.

Ore 15.32

A Costa Volpino primi risultati: Federico Baiguini (maggiranza uscente) in vantaggio su Nicola Facchinetti.

Ore 15.31

A Ponte San Pietro affluenza definitiva 49,96%, cinque anni fa era oltre 61%. Facheris segue dalla sede del comitato a Locate, Macoli in municipio e Baraldi itinerante

Ore 15.30

A Treviglio: Imeri attende nella sede del comitato elettorale del centrodestra in piazza Garibaldi, Tura nella sala Giulio Regeni sede del Pd di via Santi Capitanio e Gerosa, Corbetta e Corsi in giro per seggi. Affluenza a Treviglio 60.77%

Ore 15.25

A Locatello l’affluenza a 43.67%, oltre il quorum, praticamente decreta il vincitore, unico candidato, anzi unica candidata: Simona Carminati.

Ore 15.22

Bolandrini, sindaco uscente a Caravaggio, dice che attenderà l’esito passeggiando sotto la pioggia. Vuole stare da solo e pensare a questi anni difficili e intensi. Carlo Mangoni, lo sfidante, si trova nella sede della sua lista “Caravaggio Popolare e Solidale”, proprio davanti al municipio.

Ore 15.18

A Vilminore, nei primi due seggi Pietro Orrù in vantaggio su Lucio Toninelli

Ore 15.15

A Bedulita affluenza a 43.35%; Adrara San Rocco 54.25%. Cologno al Serio 67.48%. Costa Valle Imagna 76.40%. Costa Volpino: 63.21%. Gorno: 76.41%. Albano Sant’Alessandro: 55.37%%

Ore 15.05

A Valnegra: ha votato il 64,84%; Adrara San Rocco 54.25%; Castione della Presolana 44.73% (sindaco Angelo Migliorati eletto); Cornalba 65.68%

Ore 15

Mentana già dà conto di alcune tendenze nazionali (exit poll): Milano, Sala centrosinsitra, verso vittoria al primo turno (55%): Torino, Lorusso davanti a Damilano dal 3 al 6%; Bologna, Lepore centrosinistra, ha già vinto al primo turno. Roma molto incerta: Michetti e Gualtieri allineati; distaccati di una decina di punti Calenda e Raggi. A Napoli Manfredi centrosinistra al primo turno. Calabria: Occhiuto centrodestra avanti.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!