Gianmario Zanga è il nuovo sindaco di Albano Sant'Alessandro - BergamoNews

Gianmario Zanga, 59 anni, per la lista civica Riparti Albano è il nuovo sindaco di Albano Sant’Alessandro. Ha raccolto 1.133 preferenze, pari al 33,85% dei voti e conquista 8 seggi in consiglio comunale.

Nelle file della minoranza siedono invece Enrico Morosini e un altro consigliere per la lista Albano Cambia che ha raccolto 1.094 voti pari al 32,69%. Francesco Epis per Albano 2.0 votato da 621 persone (18,55%) e Giovanni Battista Barcella di Albano Basta! che ha totalizzato 499 voti per al 14,91% dei votanti.

Alle urne si sono recati 3.428 elettori (il 55,37%) dei 6.191 aventi diritto. Le schede nulle sono 46; schede bianche 32 e i voti contestati 3.

Gianmario Zanga, 59 anni, negli ultimi anni aveva guidato il gruppo di minoranza “La tua Albano” e per questa tornata si è presentato con la lista “Riparti Albano”.

“Mi sono ricandidato per mettere a disposizione, in un momento particolarmente critico, la mia esperienza di ex sindaco e consigliere comunale. Il Comune di Albano non attrae più, i negozi in centro chiudono, le giovani coppie cercano casa altrove. Dobbiamo invertire la rotta, Albano deve tornare ad essere un punto di riferimento e non un paese agonizzante” ha dichiarato.

