Cologno, Drago confermata sindaco: "Vittoria per chi ci ha lasciato" - BergamoNews

Cologno al Serio. Chiara Drago si conferma sindaco di Cologno. Con 2618 preferenze, la 39enne bissa la vittoria di 5 anni fa, quando ne aveva ottenute 2800 sugli 8600 aventi diritto al voto del paese della Bassa (11133 abitanti).

Drago, con la lista “Progetto Cologno”, sostenuta anche dal Pd, ha superato Marco Picenni (candidato di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) che ha avuto 2318 preferenze, e Massimiliano Del Carro (a capo della civica “Cologno Concreta”) fermo a 840 preferenze.

“Sono molto felice perché veniamo da cinque anni molto impegnativi anche a causa della pandemia – le prime parole di Drago, insegnante di lettere al Don Milani di Romano – e anche per questo ci tenevamo molto a poter proseguire nel lavoro intrapreso nel precedente mandato”.

Quali sono i primi obiettivi?

Come ho già detto in campagna elettorale e la sistemazione delle scuole medie, la riqualificazione del fossato. Poi non dimentichiamo il Covid, che è ancora tra noi, tanto è vero che poco fa ho avuto notizia di un’altra classe in isolamento.

A chi dedica la vittoria?

A tutti i colognesi, anche quelli che purtroppo in questo periodo ci hanno lasciato. E ai miei familiari.

Com’è andata la campagna elettorale?

Noi abbiamo sempre cercato di essere corretti. Non è stato lo stesso per i nostri avversari, che non hanno risparmiato qualche colpo basso. Ora speriamo in un’opposizione costruttiva in consiglio comunale.

Ma prima del lavoro, spazio alla festa, in compagnia delle sorelle Daniela e Laura, oltre che di Sebastian Nicoli, sindaco di Romano e suo compagno (con il loro figlio Gabriele) e Jacopo Scandella, consigliere regionale del Pd, tutti presenti ai seggi.

