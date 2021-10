Caravaggio, danneggia 6 auto con una spranga: arrestato - BergamoNews

Caravaggio. Nella nottata di domenica i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto il cittadino albanese, 23enne, domiciliato in paese, irregolare sul territorio nazionale, resosi autore del danneggiamento di sei autovetture parcheggiate lungo la via Verdi di Caravaggio.

I militari sono stati allertati da un residente che ha dapprima segnalato al 112 dei forti rumori di vetri che si infrangevano provenienti dalla via e poi, sceso in strada, la presenza di un uomo intento a danneggiare le vetture in sosta con una spranga in ferro.

Intervenuti sul posto con due equipaggi dipendenti dalla Stazione di Fara Gera d’Adda e della Sezione Radiomobile, i carabinieri hanno rintracciato l’autore mentre si allontanava in direzione di un’abitazione poco distante.

L’autore del misfatto – che nel frattempo si era disfatto della spranga – ha subito manifestato forte stato di alterazione psicofisica da assunzione di bevande alcoliche e ha ammesso di aver infranto i vetri delle auto.

Presentando alcune lievi ferite causate dai vetri infranti, è stato portato al Pronto soccorso dell’Ospedale di Treviglio per le cure del caso.

Dopo aver trovato e sequestrato l’arnese utilizzato per compiere il reato, i militari hanno contattato le parti lese che, nella circostanza, hanno subito sporto denuncia-querela per danneggiamento aggravato.

Quindi, come disposto dal sostituto procuratore della Repubblica di Bergamo, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando di Treviglio in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida che avrà luogo lunedì.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!