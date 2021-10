Blu Basket cade all’esordio in campionato sotto i colpi di Mantova - BergamoNews

Dopo un buon primo tempo, la Gruppo Mascio Treviglio manca l’appuntamento con la prima vittoria in campionato sul difficile campo di Mantova, dove i virgiliani, hanno avuto più energie credendo nel successo con maggior convinzione.

Dopo le schermaglie iniziali, Potts apre la giornata con le sue conclusioni, sia dalla lunga che dalla media: al 7′ la Gruppo Mascio è avanti 14-21, pur sprecando qualcosa di troppo da sotto misura. I biancoblù toccano anche il +8 (15-23), prima di subire un break a cavallo della prima sirena. Stojanovic mette in affanno la difesa trevigliese, Ferrara lo imita realizzando un canestro più libero aggiuntivo e Mantova mette la testa avanti: 24-23 al 12′. Sei punti consecutivi del solito Potts e una arresto di Sacchetti (26-31) vengono fermati dal time-out di Di Carlo. Langston è in ritmo (5/8 all’intervallo), ma un fallo tecnico allo stesso americano consente ai virgiliani di ritrovare il pareggio, prima della tripla di Miaschi che chiude la prima metà di contesa: 38-41.

Dopo l’intervallo lungo la formazione di Carrea torna sul +5 (45-50) con Lupusor e Venuto, ma i biancoblù non hanno più la brillantezza dei primi 20′. Thompson ispira un parziale di 10-2 e Mantova chiude il terzo quarto avanti, grazie anche al doppio dei rimbalzi (18 a 9) raccolti in 10′: 55-52.

Per lunghi tratti dell’ultimo periodo la Gruppo Mascio fatica a ritrovare la via del canestro, mentre sull’altro fronte Mastellari e Laganà dall’arco portano i biancorossi di casa sul 68-58 (35′). Treviglio prova a ricucire e arriva a due possessi di svantaggio: allo scoccare del 39′ (74-69) il tentativo di Potts di riportare a -2 la Gruppo Mascio si infrange sul ferro. Nel minuto finale Laganà (23 punti e 10 rimbalzi) non rallenta e scava ancora un vantaggio in doppia cifra sancito anche dalla sirena conclusiva: 81-71.

Staff Mantova-Gruppo Mascio Treviglio 81-71 (17-23, 21-18; 17-11, 26-19)

Staff: Laganà 23, Mastellari 9, Stojanovic 13, Thompson 18, Iannuzzi 4; Cortese 3, Ferrara 11, Saladini, Basso; Verazzo ne. All. Di Carlo

Gruppo Mascio: Rodriguez 12, Venuto 3, Potts 21, Sacchetti 7, Langston 11; Lupusor 11, Bogliardi 2, Miaschi 3, D’Almeida 1; Reati ne, Agbortabi ne, Abati Touré ne. All. Carrea.

Arbitri: Gagliardi di Anagni (Fr), Saraceni di Zola Predosa (Bo), Calella di Bologna.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!