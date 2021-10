Atalanta, partita pazza: tante insufficienze, a partire dal Gasp - BergamoNews

Alla fine il punteggio recita una sconfitta di misura ma questo 2-3 eventualmente aumenta maggiormente la rabbia agonistica per come è stata gestita una gara pazza.

Otto giorni fa a San Siro fu pazza in senso positivo, in questa giornata pazza nell’accezione negativa del termine.

Pazza perché la Dea entra in campo di fatto in svantaggio in quanto il gol di Calabria arriva dopo soli 28 secondi.

Pazza perché gli uomini di Gasperini risalgono la china, non concretizzano quello che si presenta con Zapata, Malinovskyi e Zappacosta e con una sostituzione viene stravolto tutto.

Pazza perché anche uno come Remo Freuler, solitamente ligio e preciso, si addormenta consegnando un gol facile facile a Tonali che manda le squadre negli spogliatoi sul doppio vantaggio rossonero.

Una pazzia dietro l’altra e nonostante questo l’Atalanta ne esce sconfitta di misura alla fine.

Andar sotto dopo pochi minuti è duro da digerire (soprattutto per il modo con cui Calabria penetra, con non chalance tra i difensori e Musso che gli fa l’assist) ma la Dea in questi anni si è trovata più volte in questa situazione. E quasi sempre, numeri alla mano, ha rimontato.

In effetti l’inerzia della gara dopo il balordone iniziale era sicuramente positiva con occasioni nitide, un Maignan impegnato più di una volta e una squadra assolutamente gradevole.

Poi arriva il minuto 23 e un episodio apparentemente marginale in realtà sconvolge tutto.

A metà primo tempo finisce la gara della Dea per una serie di motivi. In primis quella circostanza è praticamente l’unica in cui Tomori si fa saltare, lui e Pessina arrivano in area, il difensore fa un intervento rischioso che 9 volte su 10 causa un rigore. In questo caso invece l’intervento è pulito sulla spalla.

Quindi niente rigore che poteva cambiare la gara. Non solo Pessina non subisce fallo, ma in più si fa anche male. E seriamente. Il Pessina di oggi è troppo importante negli equilibri di questa Atalanta. Quindi non solo niente rigore procurato ma pure infortunio serio. A quel punto ci si aspetta un cambio ruolo per ruolo.

E invece Gasperini inserisce Pezzella e il momento positivo dei padroni di casa svanisce. Nella ripresa l’Atalanta per lunghi tratti tiene palla ma il Milan è tatticamente schierato alla perfezione: Zapata lotta ma Kjaer non lo molla, Malinovskyi si incarta e difficilmente trova appoggi costanti.

Insomma i neroazzurri finiscono per risultare sterili mentre il Milan gestisce alla grande, chiude tutto con tranquillità (un Kessie che le prende e le anticipa quasi tutte) e trova anche il contropiede dello 0-3.

I minuti finali si infiammano leggermente con la Dea che accorcia prima con Zapata su rigore poi con Pasalic quasi a tempo scaduto. E chiaramente tutto ciò non basta.

L’Atalanta arriva alla sosta con 11 punti al pari di Juve e Lazio e al rientro dovrà rincorrere le big che iniziano a scappare davanti. Ora si vede tutto molto nero, ma la settimana nel complesso non va considerata negativa in assoluto perché sarebbe ingeneroso cancellare la bella gara di Milano e la vittoria quadrata in Champions.

Servirà tenere botta e ricordarsi dello slogan utilizzato e associato molto ai bergamaschi in questo ultimo anno e mezzo: móla mia!

TOP E FLOP

Come già affermato il momento topico della gara è l’infortunio di Pessina con la conseguente scelta di Gasperini di inserire Pezzella. Opzione che si è palesata subito come errata.

La gara stava andando bene, il tecnico non avrebbe dovuto rivoluzionare nulla. In più Gasp non era carente nella zona di campo di Pessina, anzi aveva un arsenale di uomini che possono stazionare sulla trequarti.

Aveva in panchina Pasalic, ma anche Miranchuk volendo (e non citiamo Ilicic e Muriel perché per loro può valere la giustificazione che non avrebbero retto 70 minuti).

Con questo cambio non solo ha diminuito la tecnica, perché chiaramente l’esterno ex Parma ha i suoi limiti, ma ha anche stravolto un sistema di gioco che stava creando e sviluppando tutto sommato bene contro una grande squadra. Chiaramente la croce non va buttata su Pezzella. Lui entra e sicuramente cerca di fare il meglio (peraltro mette dentro anche la palla tagliata che porta al rigore), e gli errori macroscopici arrivano da gente più in gamba come Freuler e Musso (errori gravi che condizionano molto il match) ma è proprio la concezione della sostituzione di mister Gasperini che è stata compresa da pochi.

Un altro aspetto che risalta in questo ultimo periodo somo i tanti infortuni ravvicinati. Saranno anche frutto di una preparazione anomala post-Europei ma così tanti in così poco tempo (Zapata all’inizio poi Muriel, Palomino e ancora in ordine Gosens, Toloi e Pessina) non si ricordano nell’era Gasp. Non possono che rappresentare un problema grosso per il futuro della Dea.

LE PAGELLE

Musso 5

Djimsiti 6

Demiral 6 (Koopmeiners 5,5)

Palomino 6

Zappacosta 6

De Roon 5,5

Freuler 4,5 (Pasalic 6)

Maehle 5 (Muriel 5)

Pessina 6,5 (Pezzella 5,5)

Malinovksyi 5,5 (Ilicic 5,5)

Zapata 6

All. Gasperini 4

