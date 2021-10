Al via la stagione del melograno - BergamoNews

Bergamo. È il melograno il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Siamo agli inizi della stagione di questo frutto: la merce reperibile evidenzia una discreta qualità con prezzi in linea a quelli degli anni scorsi.

Gli areali di provenienza sono collocati soprattutto in Spagna e in Italia: quelli di origine nazionale, in modo particolare, provengono dalla Sicilia, da dove arriva la maggior parte del raccolto.

Dotato di numerose proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, il melograno è composto per il 78% da acqua, è ricco di sali minerali come potassio, manganese, zinco, rame, fosforo ferro, magnesio e calcio. Inoltre, contiene fibre e vitamine (B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K e J) ma anche preziosi antiossidanti e, grazie alla sua composizione, diversi studi gli attribuiscono una preziosa funzione anticancerogena.

Il succo può agire come anticoagulante, a beneficio del cuore, riducendo il rischio di arteriosclerosi, e svolge un’azione di prevenzione nelle malattie cardiovascolari.

Dotato di funzioni diuretiche e astringenti, è utile anche contro i disturbi gastrici, i parassiti intestinali, la diarrea e le emorroidi. Infine, secondo alcune ricerche avrebbe effetti positivi anche nei casi di artrite e nei confronti del morbo di Alzheimer.

In cucina può essere consumato al naturale oppure adoperato per preparare sciroppi, succhi di frutta, marmellate, gelatine, sorbetti e gelati. In alternativa è possibile utilizzarlo per ottenere ottimi ripieni, salse, sughi, marmellate, gelatine, sorbetti, torte e gelati. Spremuto o passato al setaccio, viene usato per accompagnare primi piatti (risotti, pastasciutta, gnocchi e zuppe), secondi di carne, come arrosto di pollo, maiale o pesce.

Per chi soffre di colite e diverticolite è da evitare l’ingestione dei semini interi e, come sempre, nell’alimentazione, è sconsigliato il consumo eccessivo: un’assunzione smodata di melograno, in particolare dei principi attivi ricavati dalla corteccia, può provocare un’intossicazione i cui effetti collaterali sono vertigini, cefalea e sonnolenza.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, comincia l’offerta dei cachi, altro must della stagione autunnale. I luoghi d’origine sono principalmente dislocati in Campania e, accanto al raccolto partenopeo, si annotano i primi arrivi dall’Emilia Romagna, con una qualità che man mano migliorerà.

Si intensifica l’offerta delle castagne, che si possono trovare con provenienza nazionale (in gran parte dal Piemonte e dalla Campania) ed estera (Spagna). Il livello qualitativo al momento è buono e la pezzatura degli esemplari sulla piazza è medio-grande: il valore di mercato risulta proporzionale a un prodotto che inizia la campagna commerciale. Progressivamente, però, i quantitativi su cui si può contare aumenteranno e arriveranno sulla piazza anche quelle di dimensioni più piccole, quindi i prezzi si assesteranno progressivamente verso il basso.

È ancora valida l’offerta di pesche e nettarine. Il livello qualitativo è buono anche se – fisiologicamente – la merce inizia a manifestare un grado di maturazione avanzato e necessita di un consumo veloce.

Si evidenzia una buona disponibilità di uva da tavola. I prezzi sono ben proporzionati all’effettiva selezione del prodotto: le varietà Italia e Pizzutella – che vengono immesse sulla piazza generalmente dalla Puglia – sono quelle più richieste ma anche le tipologie senza semi trovano un giusto collocamento.

Passando al comparto orticolo, è stabile il mercato con condizioni similari a quelle della scorsa settimana.

Le temperature piuttosto elevate soprattutto durante la giornata permettono una giusta maturazione del raccolto anche per le referenze della produzione locale, quindi l’offerta del territorio orobico è ancora più che valida.

Ai cavolfiori si affiancano i broccoletti verdi: quantitativi sono limitati, i prezzi al momento restano elevati rispetto alle medie stagionali e la richiesta di mercato non è ancora attenta alla referenza.

All’offerta delle melanzane del nord Italia si aggiungono i primi approvvigionamenti siciliani che però devono adattarsi al valore di mercato del resto del raccolto a fronte di uno standard qualitativo di prim’ordine.

Per concludere, si conferma conveniente per i consumatori il prezzo delle zucchine, che provengono dalle regioni del nord Italia: a incidere favorevolmente sono le condizioni climatiche che consentono una buona maturazione del raccolto.

